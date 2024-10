Genießer aus Düsseldorf dürfen sich das nicht entgehen lassen: Die Hot Dog Station serviert euch jetzt für kurze Zeit auch in der Landeshauptstadt leckere und ausgefallene Spezialitäten rund um die Wurst. Wer schon einmal zu Besuch in Hannover oder Hamburg war, dürfte den gehypten Essenstand bereits kennen. So bilden sich nicht selten lange Schlangen von Menschen vor dem Spot, die alle in den Genuss des viralen Foods kommen wollen. Denn stinknormale Würstchen im Weizenbrötchen sind bei der Hot Dog Station nicht zu finden.

Wann und wo ihr den Truck der viralen Imbissbude in Düsseldorf antreffen könnt und alle weiteren Infos erfahrt ihr hier.

Wann und wohin kommt die Hot Dog Station in Düsseldorf?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HOT DOG STATION (@hotdogstation_hamburg)



Der Foodtruck von Hot Dog Station ist seit dem 8. Oktober zu Gast in der NRW-Landeshauptstadt und bleibt dort voraussichtlich noch bis zum 9. November. Er befindet sich vor den Düsseldorf Arcaden im Stadtteil Bilk.

Dazu passend: Studio Ghibli Pop-up-Store kommt nach Düsseldorf: Darauf dürft ihr euch freuen

Was serviert der Food Truck?

Wie der Name schon verrät, legt die Hot Dog Station ihren kulinarischen Fokus auf die Wurst im Brötchen. Hier bekommt sie allerdings mit einem besonderen Twist serviert.

Weiterlesen: Heiße Suppen für kalte Tage: 10 schöne Spots in Düsseldorf für Eintopf, Ramen und Co.

So steckt das Würstchen nicht einfach nur im wabbeligen Hot-Dog-Brot, sondern zwischen zwei dicken Scheiben Brioche Buns, welche vorher von beiden Seiten angebraten wurden. Crunch-Faktor garantiert! Getoppt wird das Ganze dann mit bekannten Hot Dog Zutaten wie eingelegten Gurken, Röstzwiebeln, Ketchup und Mayo. Wer möchte, kann sich sein Wurstbrötchen aber auch mit Jalapeños, Weizenchips und Käsesoße on Top bestellen. Alle Varianten sind dabei halal. Vegetarischen Optionen gibt es ebenfalls.

Neben Hot Dogs hat der Food Truck auch Corndogs im Angebot, die ihr euch individuell zusammenstellen lassen könnt. Dafür wählt ihr einfach eine Füllung (Wurst, Käse oder beides gemischt), eine Panade (Klassisch, Tortilla, Ramen) sowie, falls ihr mögt, eine Sauce, beispielsweise Trüffel-Mayo oder Sweet Mustard.

Wie viel kosten die viralen Trends?

Die Preise für die Hot Dogs im Brioche Bun fangen bei 4,90 Euro an. Für fancy Varianten, zum Beispiel mit Cheddar-Käse und Tortilla-Chips, sind bis zu 7,90 Euro fällig. Ein individuell zusammengestellter Dog mit vier Toppings und zwei Saucen nach Wahl ist für 8 Euro zu haben. Die Doppelwurst im Brötchen gibt es für 2 Euro Aufpreis.

Lese-Tipp: Das sind die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024: Diese Restaurants, Cafés und Geschäfte machen auf!

Corndogs kosten euch hingegen im Schnitt etwa 5 Euro. Je nachdem für welche Panade und Füllung ihr euch entscheidet, kann der Preis allerdings nach oben gehen. Pommes gibt es pro Portion für 4,50 Euro.

Hot Dog Station in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Wie bereits erwähnt, findet ihr den Foodtruck vor dem Shoppingcenter Düsseldorf Arcarden. In direkter Nähe zur Einkaufsmeile befindet sich die Haltestelle Bilk S. Hier halten mehrere Straßenbahnlinien, darunter die U71, U72, U73 und die U83.

Wer mit dem Auto anreisen möchte, kann dieses im Parkhaus der Düsseldorf Arcaden abstellen. Pro angefangene Stunde sind 1,50 Euro fällig. Weitere Parkmöglichkeiten in der Stadt haben wir hier für euch zusammengestellt.

Adresse: Friedrichstraße 133, 40217 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 2 Uhr