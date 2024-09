Wer hätte gedacht, dass eine entspannte Raucherpause zur Geburtsstunde eines neuen Taco-Tempels in Düsseldorf werden könnte? Niclas Janus (32) und Quency De Leon Roa (27), zwei leidenschaftliche Typen mit ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, haben bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber Topgolf in Oberhausen ihre Liebe zum Essen entdeckt. Während „Nic“ dort als Marketing-Manager die strategischen Fäden zog, sorgte Quency, gebürtiger Kolumbianer, als Koch für die Verköstigung der Besucher. Als Team wollen sie nun Düsseldorf mit frischem Streetfood aus Mexiko verwöhnen – und ihre neue Rolle als Taco-Titanen steht ihnen richtig gut.

Ein Glücksfall in der Nordstraße

Quencys Urlaub in Mexiko war der Funke, der alles entzündete: „Bei einer gewöhnlichen Mittagspause erzählte ich Nic von den unglaublichen Street-Food-Geschmäckern, die ich dort erlebte. Sowas brauchen wir auch bei uns zuhause, dachten wir uns.“ Der Traum einer gemeinsamen Taqueria war geboren. „Tacos, Burritos, Quesadillas – klar, das gibt es schon. Wir wollen allerdings frischer und kreativer sein und Portionen servieren, die im Unterschied vieler Restaurants auch satt machen“, stellt Niclas klar. „Rheinland oder Ruhrpott?“, lautete schließlich die Frage bei der Suche nach der richtigen Location – auf die die beiden circa sechs Monate später Antwort wussten: „Als Funky Bowl auf der Nordstraße in Düsseldorf schloss, haben wir unsere Chance ergriffen“, sagt Nic. Der gebürtige Essener nennt Düsseldorf seit fünf Jahren sein Zuhause.

Mit Herzblut und Leidenschaft zum Erfolg

In rekordverdächtigen sechs Wochen verwandelten Niclas und Quency die Räume in eine quietschbunte Taqueria. Zweiterer wurde währenddessen sogar zum dritten Mal Vater. „Ohne die Unterstützung meiner Frau wäre das alles nicht möglich gewesen“, so der stolze Papa. Über eine Viertelmillion Euro investierten sie in ihr Herzensprojekt. „Ein Graffiti-Künstler hat uns dabei geholfen, den Laden so umzugestalten, wie es uns im Kopf vorschwebte“, erzählen sie und blicken auf das, was die beiden da nun erschaffen haben.

Besonders wichtig ist den 32- und 27-Jährigen, ein glückliches und motiviertes Team um sich herum aufzubauen. Nic weiß, dass der Weg zu zufriedenen Mitarbeitern auch mit einer passenden Bezahlung einhergeht: „Für eine Viertagewoche zahlen wir ein Gehalt von 2400 Euro brutto. Das ist denke ich ganz ordentlich in der Gastronomie.“ Das aktuell zwölfköpfige Team sucht noch Verstärkung.

Das gibt es bei Tacocraze zu essen…

Die beiden haben – unter Federführung von Koch Quency – fünf Kreationen entwickelt, die im Lokal als Taco, Burrito oder Quesadilla bestellt werden können: 1) Juicy Beef mit zehn Stunden gegartem Rindfleisch, 2) Pulled Chicken mit zwölf Stunden mariniertem Hähnchenfleisch, 3) gegrillte Shrimps mit Krautsalat, 4) Tilapia-Filet mit Ananas-Jalapeno-Salsa und 5) die vegane Option mit geröstetem Blumenkohl. Preislich startet ein Taco bei 3,40 Euro, im Dreierpack zwischen 8,90 und 13,90 Euro. Bei den Burritos und Quesadillas gehen die Preise bei 9,90 Euro los. „Wir wollen die Leute für unter zehn Euro satt kriegen“, betont Niclas.

Neben dem Kernangebot arbeitet das Team an Wochen-Specials, die immer wieder für Überraschungen sorgen. Im Oktober könnten beispielsweise Kürbis-Tacos dabei sein. Auch eine süße Variante, zum Beispiel mit Schokolade, schließen die beiden nicht aus.

…und so schmeckt es

Bei der Geschmacksprobe testen wir uns durch alle fünf Varianten. Und stellen fest: Saftiges Rindfleisch, zartes Hähnchen, frischer Fisch und bissfester Blumenkohl – für jeden Geschmack ist unserer Meinung nach etwas dabei. Die Kombinationen sind ausgeklügelt. Man schmeckt, dass hier jemand mit Gewürzen und Geschmäckern umgehen kann – und auch keine Angst davor hat. Besonders die Kombination aus Weißfisch und Ananas ist ein echter Hingucker und ein Muss für alle, die gerne Neues ausprobieren. Getoppt wurde das ganze mit Feta, denn „dieser Käse schmeckt einfach frischer und ist leichter als Cheddar“, erklärt Quency. Die Maistortillas sind weich, ihr Geschmack kräftiger als bei Weizen-Tortillas. Dennoch überlassen sie den Protagonisten der Speisekarte die Bühne.

Am besten gefallen hat uns das klassische Juicy Beef, übrigens auch der Favorit der beiden Inhaber.

Quency erzählt während des Probierens, dass ihn die Kreationen teilweise selbst an das Essen seiner Oma erinnern. „Es schmeckte immer so frisch bei ihr. Das Gefühl, in einen noch warmen Burrito mit Reis und Bohnen zu beißen, versetzt mich jedes Mal in meine Kindheit zurück.“

Gegessen werden kann hier übrigens drinnen und draußen, insgesamt gibt es 24 Sitzplätze. Die meisten würden ihr Essen aber zum Mitnehmen bestellen.

Glücksrad und Überraschungen verkürzen die Wartezeit

Das Konzept scheint anzukommen: Selbst an einem gewöhnlichen Nachmittag, bei dem die meisten Menschen entweder kurz vor Feierabend stehen oder noch im Hörsaal der Uni sitzen, ist hier einiges los. Und das ist erst der Anfang: „Ob das Glücksrad, bei dem es auch Tacos zu gewinnen gibt, oder andere Überraschungen, die die Wartezeit, im optimalen Fall unter zehn Minuten, verkürzen – hier wird Langeweile verbannt“, erzählt Nic. Und dem sind sich die beiden sicher.

Bald soll es hier auch ein Mittagsangebot geben und Bestellungen nach Hause geliefert werden. Geöffnet hat das Lokal aktuell Montag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis bis 20 Uhr. Weitere Infos sowie die Speisekarte gibt es online auf taco-craze.com oder auf Instagram.

