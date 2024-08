Düsseldorf: Döner heute bei Aldi-Süd für nur 2 Euro – so schmeckt er!

Die Zeiten, in denen es den Döner für ein paar wenige Euros gab, sind längst vorbei. Heutzutage verlangen viele Buden Preise von bis zu 8 Euro für eine Portion des beliebten Snacks. Anders sieht es am Mittwoch im Düsseldorfer Zooviertel aus. Denn auf dem Parkplatz der Aldi-Süd Filiale in der Ahnfeldstraße serviert ein Food-Truck von 11 bis 18 Uhr den Kebab gerade mal zwei Euro! Mehr zu der Aktion lest ihr hier. Ob sich der Abstecher gelohnt und wie uns der Döner geschmeckt hat, erfahrt ihr hier.

Riesige Schlange vor dem Truck

Schon kurz nach dem Start der Aktion um 11 Uhr bildete sich eine lange Schlange auf dem Parkplatz der Aldi-Süd-Filiale. Bevor wir jedoch den Döner geschmacklich testen können, heißt es erstmal anstellen – und das zwei Mal. Zunächst gaben wir unsere Bestellung an einer Kasse neben dem Foodtruck auf. Zur Wahl standen dabei die Varianten Rind, Huhn und Veggie. Zu jedem Döner gibt es außerdem wahlweise einen Becher Ayran oder eine Flasche Wasser kostenlos dazu.

Wer sich jedoch für eine Kebab-Variante mit Fleisch entscheidet, stellt schnell fest, dass der beliebte Snack etwas teuer als 2 Euro ist. So kostet der Döner mit Rind- bzw. Hähnchenfleisch 3 Euro. Angesichts des kostenlosen Getränkes und im Vergleich zu den Preisen in einer Döner-Bude ist dies allerdings aus unserer Sicht mehr als zu verkraften. Auf Nachfrage verrät man uns an der Kasse, dass in den ersten 20 Minuten bereits 100 Döner verkauft wurden. Das Angebot schien sich also schnell herumgesprochen zu haben.

Nach 20 Minuten schon 100 Döner verkauft

Nach dem Bezahlen erhielten wir Wertmarken in Form von Holzchips, mit denen es dann zur regulären Schlange ging, welche sich zu diesem Zeitpunkt über den halben Parkplatz des Discounters zog. Trotzdem ging es vergleichsweise schnell und wir hatten nach etwa 25 Minuten unsere Döner-Taschen in der Hand: die Veggie-Variante sowie einen Kebab mit Rindfleisch (beide inklusive Yoghurt-Soße). Wer mag, kann sich den Snack hier auch „mit Scharf“ bestellen. Weitere Extras wie Pommes oder extra Soßen gibt allerdings nicht.

So hat uns der 2-Euro-Döner geschmeckt

Doch wie schmeckt der Spottpreis-Döner? An einem Tisch neben dem Food-Truck nahmen wir zunächst einen Bissen von der Veggie-Variante. Diese war mit einer großen Portion Tomate, Gurke und frischem Salat gefüllt. Serviert wurde das Ganze in einem großen, getoasteten Fladenbrot. Beim „Fleisch“ handelte es sich um ein in Stücke zurechtgeschnittenes Ersatzprodukt, welches, anders als das Fleisch, nicht vom Spieß kam. Doch das tat dem Geschmack keinen Abbruch. Der Kebab schmeckte von außen schon kross und die Zutaten machten einen frischen Eindruck. Auch das Ersatzfleisch passte perfekt zum Döner und schmeckte weder künstlich, noch hatte es eine seltsame Konsistenz.

Fleischliebhaber kommen mit der Kalb-Variante hingegen voll auf ihre Kosten. So ist die Dönertasche bis oben hin voll mit Fleisch gefüllt und verzichtet dafür auf viel Gemüse. Die Jogurt-Soße sogt jedoch dafür, dass die Tasche nicht zu trocken ist und sich gut herunterschlucken lasst. Satt wird man hier auf jeden Fall.

Zutaten stammen aus dem Sortiment von Aldi-Süd

Die verwendeten Produkte stammen dabei allesamt aus dem Sortiment des Discounters. „Von der Bio-Tomate, über die Bio-Gurke bis zu den Vegan Chunks und dem Joghurt für die Soße“, wie uns Julia Leibe, Pressesprecherin von Aldi-Süd, erklärt. So auch das Eis, welches es im Anschluss an den Döner als Nachtisch am Eiswägelchen kostenlos gibt. Hier dürft ihr euch zwischen den Klassikern Erdbeere, Vanille und Schokolade entscheiden. Unsere Wahl fiel auf das leckere Erdbeer-Sorbet.

Wer neugierig geworden ist, hat noch bis Mittwochabend um 18 Uhr die Gelegenheit, sich Döner, Getränk und Eis für schmales Geld zu gönnen. Angst, vor einem ausverkauften Food-Truck zu stehen, braucht allerdings niemand zu haben. „Es ist genug für alle da“, so Leibe.

Adresse: Ahnfeldstraße 2, 40239 Düsseldorf

2-Euro-Aktion in weiteren Städten geplant

