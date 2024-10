Burgerrestaurants in Düsseldorf: Das ist unsere Top 11

Für die einen soll er saftig und fleischig sein, für die anderen möglichst verrückt und gar vegan: Wie gut, dass Burger-Fans in Düsseldorf voll auf ihren Geschmack kommen. Wir haben für euch die besten Burger-Lokale der Stadt zusammengestellt.

Space Burger: Kreative Burger in abgespacetem Ambiente

Seit 1997 ist Space Burger in Düsseldorf bekannt für seine leckeren Burger in coolem Ambiente: Wer hier einkehrt, freut sich auf eine große Auswahl und originelle Kreationen wie zum Beispiel dem „Gourmet St. Tropez“ mit Camembert oder dem „Lord Cherry“ mit Pistazien, Mandeln, Walnüssen, Haselnüssen und Berberitzen.

Auf den klassischen Burger kommen 180 Gramm klassisches Jungbullefleisch, frisch im Haus gewolft, nach Hausrezept gewürzt und auf dem Lavasteingrill rauchig gegrillt.

Adresse: Pfalzstr. 15 und Neustr. 41, Düsseldorf

Preise: 10 bis 18 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: abgefahrene Einrichtung, die schrillsten Burgerkombos

Arca Alacati: Smashed Burger im Bao Bun

Dass die amerikanische und asiatische Küche gut harmonieren, beweist Arca Alacati in Friedrichstadt. Das Lokal bringt frischen Wind in die Düsseldorfer Burger-Szene: Hier werden saftige Smashed Burger (165 Gramm) in weichen Bao Buns serviert – eine köstliche Fusion aus amerikanischer und asiatischer Küche.

Unseren Geschmackstest lest ihr hier: Hype um Burger-Laden Arca Alaçatı in Düsseldorf: So schmeckt’s!

Adresse: Jahnstraße 57 A, 40215 Düsseldorf

Preise: 12 bis 13 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: Smashed Burger in Bao Buns, Fusionsküche, kreative Saucen

Bulle Burger: Der „Local Hero“

Bulle Burger ist mittlerweile eine echte Institution für alle Düsseldorfer Fleischliebhaber. Hier dreht sich alles um saftige, handgemachte Burger, die auf dem Grill zubereitet werden. Auf dem klassischen Hamburger kommt nur das, was drauf gehört: Ein saftiges Patty, Salat, Tomate, Zwiebel, Gurke und Burgersauce. Die Buns kommen aus der hauseigenen Bulle Bäckerei.

Das Ganze ist auch vegetarisch und mit Smash-Patty möglich. Gäste schwärmen von der Qualität des Fleisches und den großzügigen Portionen.

Adresse: Oststraße 113, 40210 Düsseldorf

Preise: 10 bis 13,50 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: handgemachte Burgerbuns aus der Bulle Bäckerei, Zutaten aus der Region

Don Carne: Vom Carlsplatz auf den Teller

Direkt am Düsseldorfer Carlsplatz gelegen, bietet Don Carne eine Verbindung zwischen Markt und Küche. Die Burger werden aus frischen Zutaten zubereitet, die oft direkt vom Markt auf dem Carlsplatz stammen. Die Burger werden hier mit 160 Gramm Black Angus Fleisch zubereitet und im Brioche serviert.

Bekannt ist der Spot neben seinen Burgern vor allem für seine Sandwiches mit Black Angus Steak.

Auch wir haben den Spot bereits ausgecheckt: Das Ergebnis seht ihr auf Instagram @duesseldorftonight.

Adresse: Carlsplatz und Bilker Allee 192, 40215 Düsseldorf

Preise: 10 bis 13 Euro

Besonderheiten: frische Zutaten teils vom Carlsplatz, saisonale Angebote

Traumkuh: Einfach gute Burger

Bei Traumkuh in der Altstadt bekommt ihr wohl das, was man schon als pornös bezeichnen könnte: Selbstgebackene Buns, schmelziger Käse, ein wenig fetttriefend und frischer Salat. Burger, wie sie im Bilderbuche stehen. Die „Traumkuh“ steht laut eigener Aussage für nachhaltige und regionale Burger.

Den Bericht zu unserem Besuch lest ihr hier: Traumkuh Düsseldorf: Hier werden Burger unter Kirschblütenbäumen serviert

Adresse: Neustraße 29, 40213 Düsseldorf

Preise: 10 bis 13 Euro

Besonderheiten: selbstgebackene Buns, Wagyu aus Fernost und Black Angus aus Fernwest

Burger zwischen Marvel-Stars im Haus der Helden

Das Haus der Helden in Düsseldorf macht seinem Namen alle Ehre und ist (noch) ein echter Geheimtipp: Hier essen Gäste neben riesigen Film-Superheldenfiguren wie „Spiderman“, „Batman“ und Co.! Auch namentlich und optisch erinnern die Burger an die Welten von Marvel und Comics.

„Black Panther“ kommt beispielsweise mit schwarzen Burgerbrötchen daher, während die Buns für den „Thanos“-Burger im satten Rot erstrahlt. Auch der „Hulk“-Burger passt zur Action-Figur: Hungrige bekommen hier satte 500 Gramm Fleisch im Brötchen serviert. Da braucht es zum Verspeisen schon Superkräfte. Übrigens: Alle Burger sind hier halal.

Kann die Location auch geschmacklich überzeugen? So schmecken die Burger im Haus der Helden neben Spider-Man und Co.

Adresse: Kölner Str. 220, 40227 Düsseldorf

Preise: 6 bis 14 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: Essen zwischen Marvel-Stars, thematisch passende Burger

Ruffs Burger: Hip-Hop meets Burger

Ruff’s Burger ist ein Muss für alle Hip-Hop-Fans und Burger-Liebhaber. Die Burger sind saftig gebraten, die Pommes kross und die Buns hausgemacht. Das extra grobe Hackfleisch aus Rindfleisch wird frisch gewolft und kommt direkt auf den Grill.

Gäste schätzen vor allem die Qualität der Burger und die entspannte Atmosphäre, trotz mittiger Lage in der Altstadt. Am Wochenende gibt es dafür die Burger auch bis 2 Uhr nachts.

Adresse: Hunsrückenstraße 19, 40213 Düsseldorf

Preise: 8,50 bis 11,50 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: Preisleistungsverhältnis, vegane und glutenfreie Optionen

Hulala: Für alle, die es vegan mögen

Hulala ist ein Paradies für alle Veganer, Vegetarier und Foodies, die es lieben, wenn es hübsch aussieht. Die Burger werden aus pflanzlichen Zutaten hergestellt und schmecken erstaunlich fleischig. Von veganem Cheeseburger bis Peanutbutter Bacon: Die Burgervarianten im fluffigen Brioche-Bun sind geschmacklich wirklich gut abgestimmt. Die Pommes kommen übrigens aus dem Airfryer.

Der Vorteil: Nach einem Besuch fühlt man sich hier durch die fettarme Zubereitung nicht vom Essen geplättet, sondern hingegen energiegeladen.

So hat es uns geschmeckt: Düsseldorf: Hulala bringt vegane und „pretty Burger“ an den Carlsplatz

Adresse: Carlsplatz 24, Düsseldorf

Preise: 9 bis 12 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: ausschließlich vegane Speisen im hübschen Ambiente, geeignet um Freunde zu treffen

Smoke BBQ: BBQ-Burger mit Pulled Beef

Ein Muss für alle, die mal richtig gute BBQ-Burger im Rheinland genießen wollen: Bei Smoke BBQ in Lierenfeld wird das Pulled-Beef und -Pork im hauseigenen Smoker zubereitet und schmeckt dadurch besonders aromatisch. Auf die Burger kommen dann 125 Gramm Fleisch, Cole Slaw, karamellisierte Zwiebel und hausgemachte Sauce. Außerdem gibt es neben den Burgern auch eine Auswahl an Briskets, Ribs und anderen BBQ-Klassikern.

Auch wir waren bereits vor Ort: „Wie in Texas“: Warum das „Smoke“ BBQ-Fans von weit her nach Düsseldorf pilgern lässt

Adresse: Mündelheimer Weg 31, 40472 Düsseldorf

Preise: 10,50 bis 11,50 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: Pulled-Beef und Pulled-Pork aus dem eigenen Smoker, authentisch texanisch, selbstgebackene Buns

What’s Beef: Burger wie im American Diner

What’s Beef ist in Düsseldorf der Inbegriff des „coolen“ Burger-Ladens. Die handgefertigten Burger, Sandwiches und Steaks werden in einem amerikanischen Diner-Ambiente serviert. Das Lustige daran: der Spot befindet sich mitten in Little Tokyo. Aber das scheint keinen zu stören, denn der Laden bewährt sich schon seit über zehn Jahren an Ort und Stelle.

Besonders beliebt sind hier der Smash-Supreme-Burger und die Fries, die häufig zusammen bestellt werden. Neben klassischen Cheeseburgern zieht es Foodies auch für die Shakes hierher, wie dem Nutella-Donut- oder NY-Cheesecake-Shake.

Adresse: Immermannstr. 24, 40210 Düsseldorf

Preise: 12 bis 25 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: amerikanisches Ambiente, viele Burgerkombinationen, große Portionen

Bob & Mary: Ein Ort zum Verweilen

Bob & Mary Burger überzeugt mit modernem Konzept und Ambiente. Die Burger werden aus hundert Prozent deutschem Rindfleisch hergestellt und sind mit einer Vielzahl von Toppings erhältlich. Fast alle Burger gibt es auch als vegetarische, vegane oder glutenfreie Variante. Die Saucen werden entweder direkt im Restaurant produziert oder von einer rheinländischen Manufaktur.

Gäste lieben diesen Ort außerdem für die Möglichkeit, sich hier mit Freunden, Familie oder auch Kollegen treffen zu können. Das Lokal in der Altstadt verfügt über zwei Etagen.

Adresse: Berger Str. 35 und Hammer Str. 26, Düsseldorf

Preise: 11 bis 16 Euro (Speisekarte)

Besonderheiten: Schönes Ambiente zum Verweilen, klassische und moderne Burgervarianten