Pumpkin Spice Latte in Düsseldorf: Diese 5 Cafés servieren ihn

Wenn die Tage wieder kürzer werden und es draußen ungemütlich wird, machen wir es uns am liebsten in einem Café gemütlich. Ein Pumpkin Spice Latte darf da selbstverständlich nicht fehlen, schließlich passt er mit seinem würzig süßen Geschmack perfekt in die wechselhafte Jahreszeit. Glücklicherweise gibt es in Düsseldorf gleich mehrere Anlaufstellen, die euch den Seelenwärmer servieren. Wir stellen unsere fünf liebsten vor.

Pumpkin Spice Latte bei Kioki trinken

Erst shoppen, dann entspannen: In direkter Nähe zu Düsseldorfs Einkaufsmeile, der Schadowstraße, findet ihr das Kioki. Unter Insidern ist das Café vor allem für seinen unglaublich guten Käsekuchen bekannt. Während der Herbstzeit könnt ihr diesen jedoch nicht nur mit Kaffee oder Cappuccino, sondern mit einem leckeren Pumpkin Spice Latte genießen. Diesen gibt es hier 4,25 Euro und ist nach einem langen Einkaufsbummel genau das richtige.

Adresse: Wagnerstraße 3, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr

Täglich bei Mercy Coffee Company genießen

Ihr könnt von Pumpkin Spice Latte gar nicht genug bekommen und würdet ihn am liebsten jeden Tag trinken? Dann ist die Mercy Coffee Company genau die richtige Anlaufstelle für euch. Das Inhabergeführte Café serviert euch sieben Tage die Woche an zwei Standorten in Düsseldorf leckere Kaffeespezialitäten. Zu diesen gehört in der Herbstzeit selbstverständlich auch der Pumpkin Spice Latte. Kostenpunkt: 4,90 Euro.

Adresse: Birkenstraße 73, 40233 Düsseldorf & Neusserstraße 121, 4019 Düsseldorf

Öffnungszeiten Flingern: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8.30 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Unterbilk: montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr, samstags von 8.30 bis 18 Uhr sowie sonntags von 9 bis 18 Uhr

Nach Hause geliefert: Pumpkin Spice Latte von Kyto Coffee

Ihr habt es euch daheim gerade so richtig gemütlich unter der Kuscheldecke mit einem guten Buch gemacht und das einzige, was euch jetzt noch fehlt ist das passende Getränk? Dann müsst ihr dafür nicht zwingend das Haus verlassen. Stattdessen liefert euch Kyto Coffee Pumpkin Spice Latte und weitere Köstlichkeiten seiner Speisekarte auch per Lieferdienst an eure Adresse. Wer dem Café lieber persönlich einen Besuch abstatten möchte, findet das leckere Herbstgetränk selbstverständlich auch vor Ort – und das sogar gleich drei mal in Düsseldorf. Die Preise fangen hier bei 4,50 Euro an.

Adresse: Am Wehrhahn 72, 40211 Düsseldorf, Immermannstraße 65b 40210 Düsseldorf, Schadowstraße 72, 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten Wehrhahn: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Hauptbahnhof: montags bis freitags von 7.15 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 19 Uhr

Öffnungszeiten Schadowstraße: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags geschlossen

Fancy Varianten bei Starbucks austesten

Pumpkin Spice wird euch als Latte auf Dauer zu langweilig? Dann nichts zu wie ab zu Starbucks. Die berühmte Kaffee-Kette aus den USA serviert auch das Getränk in den verschiedensten Varianten: Wie wäre es mit einem Iced Pumpkin Spice Latte, einem Pumpkin Spice Frappuccino oder einem Pumpkin Cream Cold Brew? Diese und noch weitere Kreationen erwarten euch während der wechselhaften Jahreszeit in den Filialen der Kette. Je nachdem für welche Ausführung ihr euch entscheidet zahlt ihr zwischen 5,90 Euro und 7,40 Euro.

Adressen: Steinstraße 1-3, 40212 Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 14, 40210 Düsseldorf, Schadowstraße 11, 40212 Düsseldorf, Erkrather Straße 364, 40231 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich geöffnet

Pumpkin Spice Bubble Tea bei Sphere Bay

Boba-Fans aufgepasst: Ganz neu auf der Karte des beliebten Bubble-Tea-Cafés Sphere Bay findet ihr den „Black Magic Pumpkin Latte“. Hierbei handelt es sich um einen Brown Sugar Milk Tea, dem eine Portion leckeres Kürbisgewürz verliehen wurde. Eine wahrlich einzigartige Kreation!

Adresse: Immermannstraße 29, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: sonntags bis freitags von 11 bis 22 Uhr sowie samstags von 11 bis 22.30 Uhr