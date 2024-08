Kugel Eismanufaktur eröffnet zweite Filiale in Düsseldorf

Ihnen liegt das gastronomische Geschick offenbar im Blut: Daniel Reis Menino und Flemming Zitzmann, die einst eine der erfolgreichen Nordmanns-Eisdielen betrieben haben und im Mai 2024 mit einem neuen Eis-Konzept namens „Kugel Eismanufaktur“ in Düsseldorf an den Start gingen, freuen sich ihre Expansion zu verkünden: Am Samstag, dem 3. August, eröffnen die Geschäftspartner bereits die zweite Filiale.

Diesmal können sich Derendorfer auf hausgemachtes Eis und Sorbet mit abendlicher Musik-Begleitung durch DJs freuen. Außerdem könnt ihr hier auch alkoholische Getränke wie Biere, Weine und Cocktails genießen – eine Eisdiele mit Club-Atmosphäre also.

Von 15 bis 22 Uhr soll die neue Filiale am Samstag eingeweiht werden. Jeder ist willkommen, heißt es auf Instagram. Besucher können sich auf Eis, kühle Drinks und coole Beats freuen. Die neue Kugel-Filiale eröffnet auf der Tannenstraße 19 in 40476 Düsseldorf.

