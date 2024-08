Ihnen liegt das gastronomische Geschick offenbar im Blut: Daniel Reis Menino und Flemming Zitzmann, die einst eine der erfolgreichen Nordmanns-Eisdielen betrieben haben und im Mai 2024 mit einem neuen Eis-Konzept namens „Kugel Eismanufaktur“ in Düsseldorf an den Start gingen, freuen sich ihre Expansion zu verkünden: Am Samstag, dem 3. August, eröffneten die Geschäftspartner bereits die zweite Filiale.

Diesmal können sich Derendorfer auf hausgemachtes Eis und Sorbet mit abendlicher Musik-Begleitung durch DJs freuen. Außerdem könnt ihr hier auch alkoholische Getränke wie Biere, Weine und Cocktails genießen – eine Eisdiele mit Lounge-Charakter, erklärt uns Mitgründer Flemming Zitzmann.

Düsseldorf: Neue Kugel-Eismanufaktur in Derendorf – Adresse

Zwischen 15 bis 22 Uhr wurde die neue Filiale am Samstag eingeweiht. Jeder sei willkommen, hieß es auf Instagram. Besucher konnten sich auf Eis, kühle Drinks und coole Beats freuen. Die neue Kugel-Filiale findet ihr übrigens auf der Tannenstraße 19 in 40476 Düsseldorf.

Was erwartet euch bei „Kugel Eismanufaktur“?

Das Konzept der Gründer: Ein Eiscafé mit Lounge-Charakter, in dem Gäste sich auch bis in die späten Abendstunden gerne aufhalten. Denn hier erwarten euch nicht nur leckere Eisbecher, sondern auch kreative Cocktail-Variationen wie etwa Sorbet-Gin-Tonics. An ausgewählten Abenden spielen DJs in der Kugel und sorgen mit Live-Musik für ausgelassene Stimmung. Und: So kreativ wie das Konzept der Eisdiele sind auch die Sorten am Eistresen. So bekommt ihr hier Eis mit den Geschmacksrichtungen Zitrone-Minze, Goldene Milch-Kurkuma, Papaya-Rosa-Guave, Orange-Ingwer-Minze, Joghurt-Pinke Feige und vieles mehr.

Wer steckt hinter der Kugel Eismanufaktur in Düsseldorf?

Und: Das spezielle hausgemachte Eis entstammt aus höchstprofessionellen Händen. Denn die Betreiber sind gelernte Gastronomen. So haben Flemming Zitzmann und Daniel Reis Menino eine Kochausbildung im Breidenbacher Hof – dem zweitbesten Grand Hotel Deutschlands – absolviert. Michael Landau und Nikolaos Petropoulos betrieben das griechische Restaurant Tavernaki, in dessen Ladenlokal nun jedoch die zweite Kugel-Filiale eingezogen ist.

