Café Lisboa: Alle Infos zur Neueröffnung in der Düsseldorfer Altstadt

Zehn Jahre lang lockte der Latino-Club „Rio Arriba“ Fans der lateinamerikanischen Musik in die Neustraße 14 in der Düsseldorfer Altstadt. An mehreren Abenden die Woche wurden hier wilde Partys gefeiert – feurige Salsa-Nächte inklusive.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von La Rubia/La Domi 🇩🇴💋 (@dulcedominicana)

Jetzt hat Club-Betreiber Antonio de Jesus (49) langsam genug vom Nachtleben, will seiner Leidenschaft – der Gastronomie – lieber am Tage nachgehen und hat den Club kurzerhand in ein Café umgebaut. „Noch sind wir in den letzten Zügen. Das hat alles länger gedauert. Allein auf die neuen Fenster musste ich drei Monate warten“, erzählt er im Gespräch mit Tonight Düsseldorf.

Der aus Porto stammende Wahl-Düsseldorfer will das „Café Lisboa“, wie er seine neue Location getauft hat, in Kürze eröffnen. „Wir öffnen irgendwann zwischen Ende August und Mitte September“, so der dreifache Vater. Zwei seiner drei Söhne wollen ihn bei seinem neuen Gastro-Konzept unterstützen. Der Fokus der Familie de Jesus liege nun ganz auf dem Café Lisboa. Auch die Verantwortung für seine Cocktailbar Columbus in der Kurze Straße habe er vorerst einem Bekannten übergeben.

Café Lisboa in Düsseldorf

Adresse: Neustraße 14, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: ca. 9-24 Uhr (mehr Infos in Kürze)

Anfahrt: U-Bahnhaltestelle Heinrich-Heine-Allee

Nichts mehr verpassen: Alle Neueröffnungen in Düsseldorf

Was erwartet Düsseldorf im Café Lisboa?

Der 49-Jährige hat sein jüngstes „Gastro-Baby“ nach der portugiesischen Hauptstadt Lisboa (Deutsch: Lissabon) benannt und will die Düsseldorfer hier mit portugiesischen Klassikern verwöhnen – vom Frühstück bis hin zum Portwein mit Tapas. „Das Frühstück ähnelt eigentlich dem der Deutschen“, so de Jesus. „Aber wir verwenden ausschließlich portugiesische Waren. Brot, Käse und Wurst wird aus Portugal geliefert.“

Weiterlesen: 7 außergewöhnliche Cafés in Düsseldorf, die eure Kaffeepause zum Erlebnis machen

Pastel de Nata im Café Lisboa

Auch für Kuchen-Fans dürfte das Café Lisboa eine beliebte Anlaufstelle werden. Denn was natürlich in keinem portugiesischem Café fehlen darf, sind Pastel de Nata! Die kleinen Blätterteigtörtchen werden mit heller Konditorcreme gefüllt. Ihre Tradition reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, als die Mönche des Mosteiro dos Jerónimos in Belém, einem Stadtteil Lissabons, die Törtchen bereits hergestellt haben. Deswegen sind die Küchlein mancherorts auch als Pastel de Belém bekannt.

Lese-Tipp: Cafés in Düsseldorf: Das sind die 16 schönsten Adressen für Kaffee und Kuchen

Tapas und Vinho Verde im Café Lisboa

Ab der Mittagszeit sollen dann auch portugiesische Tapas wie Peixinhos da Horta (frittierte Fische) oder die typische Caldo Verde, eine grüne Suppe, die in Portugal als Nationalgericht gilt, serviert werden. Die Küche wird sein Sohn (23) übernehmen, der eine gastronomische Ausbildung abgeschlossen hat. Je näher der Abend rückt, desto mehr verwandele sich das Café Lisboa dann in eine gemütliche Weinbar.

De Jesus: „Wir werden viele Weine aus Portgual anbieten, aber auch deutsche Weine.“ Und: Die beliebten Vinho Verdes, wie sich die leichten sommerlichen Weißweine aus Portugal nennen, werden nicht nur zum Vor-Ort-Verzehr angeboten, sondern auch zum Mitnehmen. „Die Gäste können die Flaschen bei uns auch kaufen und zu Hause genießen“, kündigt der gelernte Koch an. Und weiter: „Dazu wird es bei uns abends dann natürlich auch die klassische Weinbegleitung geben, also Käse, Oliven, Brot und Ähnliches.“ Auch die süßlichen Portweine aus Porto werden Gäste im Café Lisboa auf der Weinkarte finden.

Weiterlesen: Nordparkcafé in Düsseldorf nach langer Pause wiedereröffnet – das ist neu!

Optik und Sitzplatz-Kapazität

Auf 75 Quadratmetern will Antonio de Jesus seinem kernsanierten Café dann portugiesisches Flair einhauchen. Dürfen wir uns also auf die typische Fliesen-Optik der Mauren einstellen, die in Portugal häufig in Innenräumen sowie an Hausfassaden zu sehen ist? Die Antwort ist eindeutig: „Nein. Wir sind moderner und werden nicht alles mit den typischen Fliesen verzieren, sondern nur hier und da ein paar Zitate einfließen lassen“, kündigt der Gastronom an. Im Innenbereich sollen bis zu 60 Personen Platz finden. Auf der Terrasse soll noch einmal die gleiche Anzahl an Stühlen für Gäste bereit stehen.

Wie sind die Öffnungszeiten vom Café Lisboa in Düsseldorf?

Ebenso wenig wie der konkrete Eröffnungstermin stehen auch die Öffnungszeiten des Café Lisboa noch nicht final fest. Aber: „Wir werden gegen 9 Uhr morgens öffnen und maximal bis Mitternacht geöffnet bleiben.“ Wie und wann es mit dem Café Lisboa weitergeht, erfahrt ihr hier in Kürze!

Weitere schöne Cafés und Eiscafés in Düsseldorf findet ihr hier