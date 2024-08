Neu in Little Tokyo: Beliebte Bubble-Tea-Kette kommt nach Düsseldorf

Boba-Liebhaber aus Düsseldorf haben Grund zur Freude: Die Bubble-Tea-Kette The Alley eröffnet schon bald ihren neusten Standort in der NRW-Landeshauptstadt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen X-beliebigen Tea-Store. Vielmehr öffnet mit The Alley eine der beliebtesten Adressen, wenn es um den Perlenmilchtee aus Taiwan geht, nun endlich auch in Little Tokyo.

Das erwartet euch in Düsseldorfs neustem Bubble-Tea-Laden

So verspricht euch das Franchise besonders hochwertigen Bubble-Tea-Genuss. Wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt, werde der unter anderem der für die Getränke verwendete Zuckerrohrsirup selbst hergestellt und auch das Tapioka werde jeden Tag frisch gekocht. Beim Tee achte die Kette laut eigenen Angaben ebenfalls auf gute Qualität.

Neben vorzüglichen Zutaten erhaltet ihr hier aber auch ausgefallene Tee-Kreationen, die in vielen anderen Cafés noch ihresgleichen suchen. So bietet euch The Alley – zumindest an seinen anderen Standorten – Sorten wie Crème Brûlée oder Dalgona Coffee an. Wer es lieber etwas fruchtiger mag, kann sich hingegen durch verschiedene Fruchtteesorten trinken. Welche Geschmäcker euch in der Filiale in Düsseldorf erwarten, werden wir in Kürze bekanntgeben.

Wann eröffnet The Alley in Düsseldorf?

Zur großen Neueröffnung am 17. und 18. August in Düsseldorf hat sich The Alley eine ganz besondere Aktion überlegt. So könnt ihr am Eröffnungswochenende viele tolle Gewinne abkassieren, welche von Anhängern, Plüschtieren und T-Shirts bis hin zu Apple-Airpods und sogar einer Freikarte für ein Jahr lang kostenlosen Bubble-Tea reichen. Und das beste: Jeder, der am Gewinnspiel teilnimmt, erhält einen Preis. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch einen Tea im neuen Store zu kaufen.

Dabei solltet ihr jedoch jede Menge Zeit mitbringen. Schließlich gehört die Kette nicht nur hierzulande zu den beliebtesten Anlaufstellen für Bubble-Tea und wird von vielen Fans des Trendgetränks schon lange in der Landeshauptstadt erwartet.

Neben Düsseldorf betreibt The Alley in Deutschland auch noch Filialen in Berlin, München, Leipzig, Frankfurt und Leipzig. Weltweit betreibt das Franchise sogar über 400 Läden. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 im chinesischen Taoyuan.