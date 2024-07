Eis im Brioche? Sizilianischer Food-Trend erobert Düsseldorf

Ein süßes Brioche-Brötchen kennen wir mit Butter, Nutella oder Marmelade. Doch an immer mehr Eisdielen in Düsseldorf wird das französische Gebäck jetzt auch mit Eisbällchen und Sahne angepriesen. Bei Romana dal 1947 am Carlsplatz oder auch bei Amorino in der Altstadt findet ihr die spezielle Kombination jetzt auf den Eiskarten. Doch dieser Food-Trend stammt weder aus Rom noch aus Paris, wo Amorino gegründet wurde.

„Eis im Brioche essen wir in Sizilien zum Frühstück“, erklärt uns Michele Chiaramonte von Gelato & Caffé in Düsseldorf. Der 35-Jährige kennt sich aus mit den süditalienischen Gepflogenheiten: „In Sizilien stehen wir auf, machen uns fertig und gehen dann als erstes in eine Cafeteria, trinken ein oder zwei Caffé und bestellen dann ein Brioche con Gelato zum Frühstück.“ Dabei setze man auf der Insel im Süden Italiens auf Milcheis-Sorten wie Haselnuss, Vanille, Schokolade und Pistazie. „Traditionell bestellt man ein Brioche mit drei Kugeln Eis“, so der Gastronom.

So schmeckt das Eis im Brioche-Brötchen in Düsseldorf bei Gelato e Caffé

Und die wollen wir jetzt auch unbedingt probieren. Wie schmeckt das süße Milcheis im weichen Brötchen? Wir haben uns für ein normales Brioche mit Vanille-, Pistazien- und Haselnusseis entschieden und verzichten auf Sahne. Der erste Bissen schmeckt herrlich – da kommen Kindheitserinnerungen an das obligatorische Sandwich-Eis an der Tankstelle hoch!

Der Geschmack von diesem hochwertigem Milcheis im Brioche kommt natürlich um einiges raffinierter daher. Und auch das Auge isst mit. So wird das Brioche con Gelato hier mit einer gebrandeten Eiswaffel serviert. Auf Wunsch könnt ihr das Brioche, das übrigens direkt von Sizilien nach Düsseldorf geliefert wird, auch mit Schokostückchen im Teig bekommen. Eins ist sicher: Ein Brioche con Gelato ist nichts für den kleinen Hunger. Bei dem sizilianischen Klassiker handelt es sich um einen richtig süßen Sattmacher, von dem ihr euch noch Stunden später gesättigt fühlt – ein italienisches Frühstück eben.

„Zum Frühstück Eis, zum Mittag Nudeln. Das ist unser Dolce Vita in Bella Italia“, erklärt Mitarbeiter Dennis, der selbst aus Palermo (Sizilien) stammt. Und dieser Hype ist nun auch in Düsseldorf angekommen – zu Recht wie wir finden. Denn der süße Brioche-Teig harmoniert wunderbar mit Speiseeis. Die Variation mit drei Kugeln Eis gibt es bei Gelato & Caffé übrigens für 6,40 Euro.

Gelato & Caffé in Düsseltal lockt außerdem mit exotischen Getränken

Dazu könnt ihr bei Gelato & Caffé übrigens diverse Kaffeekreationen wie Affogato al Caffé (doppelter Espresso mit Vanilleeis) oder auch erfrischende Schorlen bestellen. Wir haben uns für eine Maracuja-Minz-Schorle entschieden und waren begeistert. Außerdem interessant ist der alkoholfreie Aperol-Spritz aus Orangensaft und Bitter-Lemon.

Gelato & Caffé