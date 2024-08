6 schöne Hinterhof-Cafés in Düsseldorf: Ruhe-Oasen inmitten der Stadt

Die Sonnenbrille aufsetzen, die Gedanken schweifen lassen, frisch gebackenen Kuchen genießen und am Cappuccino nippen: Die Atmosphäre in Hinterhof-Cafés ist eine besondere. Wir zeigen euch, an welchen Spots ihr dem Alltag entfliehen könnt.

1. Spoerl Fabrik

Nicht weit von der Haltestelle Zoo in Pempelfort befindet sich die Spoerl Fabrik, ein Restaurant mit Terrasse im Innenhof einer ehemaligen Maschinenfabrik. Unter blühenden Glycinien, einem alten Nussbaum und zwischen Kunstwerken des Künstlers Anatol, schmecken hier Speisen wie Rindertartar, Gnocchi mit Pesto Rosso und Salat mit Burrata wohl doppelt so gut.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Spoerl Fabrik (@spoerlfabrik)

Nach dem Dinner gibt es Drinks in der gemütlichen Bar, dem ehemaligen Kutscherhaus.

Adresse: Tußmannstraße 70, 40477 Düsseldorf

Auf den Düsseldorfer Hinterhöfen wird auch getrödelt: Das sind die nächsten Termine.

2. Seifen Horst

Wo einst Horst Hammelsteins duftende Seifen den Laden erfüllten, lockt heute das Seifen Horst in Bilk mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Hinter der Fassade, optisch zwischen verfallen und bezaubernd, verbirgt sich eine grüne Oase mit gemütlichem Innenhof. Das ehemalige Ladengeschäft, das sich zu einer beliebten Anlaufstelle für Jung und Alt entwickelt hat, vereint Geschichte und Moderne auf charmante Weise.

Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der leckeren Speisen und Getränke, sondern auch wegen der vielen kleinen Details, wie dem nostalgischen Strumpfautomaten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Janine Roßbach (@zickische)

Adresse: Neusser Str. 125, 40219 Düsseldorf

3. Café Bistro a Midi

Ein Tipp für alle, die abseits der großen Einkaufsstraßen nach etwas Besonderem suchen: das Café á Midi in der Düsseldorf Nordstraße. Das hübsch bemalte Tor und der beleuchtete Durchgang wecken die Neugier und führen in einen kleinen, grünen Innenhof. Hier erwartet die Besucher ein Café mit Charme, das neben leckeren Speisen auch Kunst präsentiert.

Weitere passende Themen:

Adresse: Nordstraße 80, 40477 Düsseldorf

4. Soulbrunch

Ein unschuldiger Innenhof im Pempelforter Nord Carree: Zufällig kommt man hier eher nicht vorbei. Doch das Soulbrunch-Cafés sorgt seit der Eröffnung in 2022 für extra Publikumsverkehr, vor allem junge Frauen. Ein Ort für alle, die nicht nur lecker, sondern auch schön angerichtet frühstücken und brunchen wollen.

Auf der Innenhofterrasse kann man es sich auf Korbstühlen und hinter Pflanzenkübeln gemütlich machen und sich vom guten Kaffee und ausgefallenen belegten Broten verwöhnen lassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SOULBRUNCH (@soulbrunch.de)

Auch wir haben das Café bereits besucht: Soulbrunch in Düsseldorf: Zwischen Boho, Brunch und Bresaola-Trüffelmayo-Brot

Adresse: Nord Carree 11, 40477 Düsseldorf

5. Mayers Daily

Ein wahrer Geheimtipp Am Wehrhahn: In der ehemaligen Kantine einer historischen Dampfwalzenfabrik genießt ihr mittags marktfrische, saisonale Gerichte. Der große Innenhof, umrahmt von Bäumen und teilweise überdacht von einer rot-weißen Markise, ist besonders mittwochs, wenn die Themenabende stattfinden, ein atmosphärischer Spot.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Le Petit Pari Dusseldorf (@lepetitpari)

Adresse: Rethelstraße 47, 40237 Düsseldorf

6. Zimmer No. 1

Innenhof in „cool“: Das Zimmer No. 1 ist in Pempelfort so etwas wie ein großes Wohnzimmer. Im Innenbereich dominiert der Loft-Charakter mit hohen weißen Wänden, vielen Schnittblumen und kleinen und großen Vasen. Lange Holztische und Bänke bieten genug Platz für die Gäste. Im Innenhof, ein grünes Herzstück, sind auch ein Yogastudio, ein Fashion-Showroom und eine Werbeagentur beheimatet. Unter Sonnenschirmen kann man hier an liebevoll dekorierten Tischen die Seele baumeln lassen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stephanie Karbach (@zimmerno01)

Adresse: Schirmerstraße 61, 40211 Düsseldorf

Weitere schöne Cafés und Eiscafés in Düsseldorf findet ihr hier