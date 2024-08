Crossy and Cream in Moers: Hier gibt's saftige New York Rolls

Am 25. November 2023 eröffnete Vildana Masic das Café Crossy and Cream, das in kurzer Zeit für Furore gesorgt hat. Masic, die bereits durch ihren Online-Shop für Schoko-Erdbeeren und Datteln bekannt wurde, hat einen Trend aus New York nach Moers (NRW) geholt. Ihr neuestes Projekt verbindet die beliebtesten Elemente der Patisserie mit den neuesten Trends aus der Food-Branche.

Innovative Idee, schnelle Umsetzung

Die Idee zu Crossy and Cream entstand schnell und wurde in kürzester Zeit in die Tat umgesetzt. Von der ersten Idee bis zur fertigen Rolle vergingen nur drei Tage, um sicherzustellen, dass ihnen niemand zuvor kommt. Das Konzept ist einfach und schnell zu erlernen, was es ideal für die geplante Franchise-Expansion macht. Innerhalb eines Jahres wurde das Konzept entwickelt und verfeinert, wobei acht Monate allein in die Produktplanung flossen. Die größte Herausforderung stellte der Teig dar: ein französischer Buttercroissant-Teig, der die Grundlage für die innovativen Kreationen bildet.

Erfahrene Gründerin mit einem Blick für Trends

Vildana Masic, gelernte Kauffrau mit einer Stärke im Vertrieb, bringt ihre umfassende Erfahrung aus der Filmbranche in das Projekt ein. Diese Skills helfen ihr dabei, ständig nach neuen Geschichten und Trends Ausschau zu halten. Sie überwacht die Branche sorgfältig und greift regelmäßig neue Trends auf, um das Angebot von Crossy and Cream stets aktuell und attraktiv zu halten. Ein Beispiel für ihren Erfolg ist die Dubai-Rolle, die in nur drei Tagen entwickelt wurde und sich als Äquivalent zur Schokolade etabliert hat.

Erfolgreiche Markteinführung und Expansion

Seit der Eröffnung hat Crossy and Cream bewiesen, dass es in der Lage ist, sich schnell an Markttrends anzupassen und diese erfolgreich umzusetzen. Der Pistaziengeschmack hat sich von einem Nischenprodukt zu einem Bestseller entwickelt, der in den Verkaufszahlen sogar die Schokolade übertroffen hat. Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der beliebten Lotus-Kreationen, die derzeit in der Sommerpause sind. Mittlerweile hat die Dubai-Rolle die beliebte Pistazien-Rolle allerdings abgelöst und gehört – gemessen am Absatz – zu den Kassenschlagern von Crossy and Cream.

Crossy and Cream in Moers: Adresse und Standort

Der erste Standort von Crossy and Cream befindet sich in der Neustraße 33a in Moers bei Duisburg. Im Oktober 2024 ist ein weiterer Store auf der Ackerstraße in Düsseldorf, nur 500 Meter vom bekannten Buur Deli entfernt, geplant. Doch dabei soll es nicht bleiben: Masic und ihr Team planen, das Franchise-Modell weiter auszubauen. Bereits fünf Partner warten darauf, eigene Filialen zu eröffnen.

Unterstützung durch Familie und Team

Vildana Masic wird tatkräftig von ihrem Bruder Nehad Masic unterstützt, der aus dem Bereich Werkschutz stammt. Gemeinsam haben sie ein Jahr lang an der Umsetzung des Projekts gefeilt und stehen nun vor einer zuckersüßen Zukunft.

So schmeckt der beliebte Dubai-Crossy bei Crossy and Cream

Wir haben den viel gefragten Dubai-Crossy probiert und müssen sagen: Er ist genauso lecker wie mächtig. Die in Butter geschwenkten Kadayif-Fäden geben der Pistazien-Füllung wie bei der Dubai Schokolade den besonderen Crunch. Das Ganze in Verbindung mit süßem Croissant-Teig – einfach ein Traum.