Düsseldorf mit Hund: 7 Cafés, in denen Vierbeiner willkommen sind

Mit Hunden ins Café gehen – das klappt nicht überall. Wir verraten, wo ihr gemeinsam mit eurem Hund entspannt Kaffee trinken und Kuchen genießen könnt.

In Deutschland ist das Zugangsrecht für Hunde nicht gesetzlich geregelt. Das bedeutet, Cafébetreiber können selbst entscheiden, ob sie Hunden den Zutritt erlauben oder nicht. Einige von ihnen geben auch nur bestimmte Bereiche für sie frei.

Was Personen mit Allergien oder Ängsten klare Vorteile bietet, ist für Hundebesitzer ärgerlich. Wir haben euch einige Düsseldorfer Lokale zusammengefasst, wo sowohl Frauchen und Herrchen als auch ihre Hunde gerne gesehen werden.

Annegrete Deli in Gerresheim

Möchtet ihr mit eurem Hund ein Café besuchen, macht ihr mit einem Besuch im Annegrete Deli in Düsseldorf Gerresheim nichts verkehrt. Hier sind die Vierbeiner herzlich willkommen, und können problemlos mitgenommen werden.

Vor Ort können ihre Besitzer sich auf eine Vielzahl an Gerichten gefasst machen. Dazu zählt neben klassischen Frühstücksangeboten beispielsweise belegte Brote, Bananenbrote, Bowls, Overnight Oats und selbstgebackene Kuchen. Abrunden könnt ihr das Ganze mit verschiedenen Kaffeevariationen, Matcha Latte und anderen Getränken.

Adresse: Benderstraße 84, 40625 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 9 – 17 Uhr, Samstag und Sonntag: 10 – 17 Uhr

Weitere Informationen findet ihr hier.

Cloud Kitchen in Derendorf und Lierenfeld

Wo sind Hunde mehr erlaubt, als in jenen Cafés, in denen die Besitzer selbst mit ihrem Doggo verweilen? In den beiden Standorten von Cloud Kitchen in Düsseldorf erwarten euch Anil und Tanya Balci – und Hund Louie, einem Cavoodle – mit leckeren Brioche-Kreationen, üppig belegten Landbroten und Pancakes zum Umfallen. Auch Herzhaftes, wie Eierpfanne mit Sucuk und Shakshuka sind hier Standard.

Besitzer Anil Balci stolz im neu eröffneten Cloud-Kitchen-Store. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Draußen trubel, innen einfach nur pure Entspannung. Überzeugt euch selbst! Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Das Auge isst mit: Nach kurzer Wartezeit erwartet euch ein wahrer Gaumenschmaus. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Düsseldorf mit Hund: 7 Cafés, in denen Vierbeiner willkommen sind Foto: Tonight.de / Michelle Tempels So ähnlich könnte das neue Cloud Kitchen in Köln aussehen: Bisher findet man das Brunch-Restaurant zweifach in Düsseldorf. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Bisher zählt das Cloud Kitchen zwei Standorte in Düsseldorf – nun expandiert das Brunch-Restaurant nach Köln. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Düsseldorf mit Hund: 7 Cafés, in denen Vierbeiner willkommen sind Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Düsseldorf mit Hund: 7 Cafés, in denen Vierbeiner willkommen sind Foto: Tonight.de / Michelle Tempels

Adresse: Karl-Geusen Str. 167, 40231 Düsseldorf und Münster Str. 261, 40470 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr, Öffnungszeiten variieren je nach Standort.

Weitere Informationen findet ihr hier.

David’s Café in Gerresheim

Bei David’s Café in Gerresheim sind Hunde ebenfalls gerne gesehene Gäste und „bekommen sogar Leckereien oder Schinken“, heißt es auf unsere Presseanfrage. Hier sind also auch die vierbeinigen Kunden König.

Ihre Besitzer haben vor Ort die Qual der Wahl: Sie können beispielsweise zwischen herzhafte Salatbowls, frischgebackene Waffeln, Panini und Focaccia wählen. Wer mag, kann sich hier auch schon morgens zum Frühstück verabreden. Einem Treffen zwischen Hundebesitzern steht hier nichts im Wege!

Adresse: Regenbergastraße 2A, 40625 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 – 18 Uhr, Sonntag und an Feiertagen: 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen findet ihr hier.

Kyto Coffee in Stadtmitte

Hundebesitzer sollten auch das Kyto Coffee kennen! Hier legen die Betreiber Wert darauf, dass sich sowohl die zweibeinigen als auch die vierbeinigen Gäste wohlfühlen. „Für Hunde bieten wir frisches Wasser an, und unsere gemütliche Atmosphäre eignet sich ideal für entspannte Besuche mit dem Hund“, so das Café auf unsere Anfrage.

In Düsseldorf gibt es gleich mehrere Standorte vom Kyto Coffee. „Bei uns dreht sich alles um hochwertigen Kaffee und unvergleichlichen Genuss“, heißt es auf der dazugehörigen Website. Doch auch belegte Brötchen, Bagels, Kuchen und andere Leckereien werden in den Cafés angeboten.

Adresse: Immermannstraße 65 B in 40210 Düsseldorf, Am Wehrhahn 42 in 40211 Düsseldorf, Schadowstraße 72 in 40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten: variiert je nach Standort

Weitere Informationen findet ihr hier.

Mr. Bens Café an der Schadowstraße

Wer Lust auf einen Kaffee in der Düsseldorfer Innenstadt hat, ist beim Mr. Bens Café genau richtig. Wir waren bereits auf einen Kaffee vor Ort und haben das Lokal getestet. Auf der Speisekarte stehen neben Kaffee- und Teespezialitäten zahlreiche hausgemachte Gerichte wie Bowls, Wraps und belegte Brote. Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Pfannenbrot mit Avocado und Spiegelei.

Neben einer großen Auswahl an Getränken und Speisen und einer gemütlichen Atmosphäre gibt es einen weiteren klaren Pluspunkt: Hier sind Hunde immer willkommen. Wer also einen Hund hat und sich mit Freunden oder der Familie in einem Café treffen möchte, ist hier genau richtig.

Adresse: Gustaf-Gründgens-Platz 9a, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 – 18 Uhr, Samstag: 9 bis 19 Uhr, Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen findet ihr hier.

Café Hüftgold in Flingern

Ähnlich sieht es beim hundefreundlichen Café Hüftgold in Flingern Nord aus. Nach oben auf die Empore über der Theke dürfen die flauschiegen Haustiere allerdings nicht, heißt es auf unsere Anfrage. Stattdessen könnt ihr euch mit ihnen im Erdgeschoss hinsetzen. Das Café bietet euch Frühstück, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie herzhafte Speisen.

Reservierungen sind hier nicht möglich. Wer mit seinem Hund in das Düsseldorfer Café Hüftgold geht, muss also auf freie Plätze im Erdgeschoss hoffen.

Adresse: Ackerstraße 113, 40233 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 9 – 19 Uhr, Samstag: 10 – 17 Uhr, Sonntag: 10 – 17 Uhr

Weitere Informationen findet ihr hier.

Heinemann in Düsseldorf

Kaum aus Düsseldorf wegzudenken ist die Konditorei Heinemann. Auch hier sind Hunde nicht verboten. Sie sind willkommene Gäste solange, sie sich gut benehmen und brav unter dem Tisch sitzen bleiben, heißt es auf unsere Anfrage.

Füttern solltet ihr die Vierbeiner nicht! Die große Kuchenvielfalt sowie Trüffel, Pralinen und Co. sind hier nur für die zweibeinigen Gäste gedacht. Wer sich an diese Regeln hält, dem steht ein entspannter Nachmittag nichts entgegen.

Adresse: Martin-Luther-Platz 32 in 40212 Düsseldorf, Bahnstraße 16 in 40212 Düsseldorf, Rethelstraße 153 in 40237 Düsseldorf, Königsallee 1 in 40212 Düsseldorf, Luegallee 47 in 40545 Düsseldorf

Öffnungszeiten: je nach Standort

Weitere Informationen findet ihr hier.