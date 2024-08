Düsseldorf: 7 besondere Cafés, die die Kaffeepause zum Erlebnis machen

Düsseldorf verzaubert mit einer bunten Vielfalt an Cafés, die weit über den klassischen Espresso hinausgehen. Für alle, die bei ihrer nächsten Kaffeepause etwas Besonderes suchen, haben wir sieben Orte der Düsseldorfer Cafékultur herausgesucht.

1. Aux Merveilleux de Fred: Ein Hauch von Frankreich

Die Patisserie Aux Merveilleux de Fred ist der perfekte Ort für eine kleine Auszeit. Eine Auszeit, wie man sie wohl sonst nur in Frankreich, dem Herkunftsort dieser inhabergeführten Kette, erlebt: Hier erwartet euch ein übergroßer Kronleuchter, edle Fliesen, Holzpaneele und polierte Glasvitrinen befüllt mit Baiser-Teilchen und Croissants. Das Team rund um Geschäftsführerin Justine Desnoulex, das euch mit französischem Charme bedient, rundet das Erlebnis ab. Probiert unbedingt die berühmten Merveilleux, fluffige Baiser-Teilchen, die hier mit viel Liebe handgemacht werden. Auch die Cramiques, fluffige Brioches, sind ein absolutes Muss.

Tipp: Die Innenterrasse kann sich sehen lassen. Schwarze Metallstühle, helle Polster und große, hellgraue Fliesen sowie ein riesiger Olivenbaum sorgen für besonderes Flair zum Kaffee.

Adresse: Kasernenstraße 15, 40213 Düsseldorf

2. Café Laterne: Kaffee im Schlossturm genießen

Der Schlossturm, ein Zeitzeuge der Geschichte Düsseldorfs, thront majestätisch über dem Burgplatz. Hier, wo einst das Stadtschloss stand, beherbergt der Turm heute das Schifffahrtsmuseum. Was viele womöglich nicht wissen: In der obersten Etage lädt das Café Laterne zu einer Pause mit besonderem Panoramablick ein. Genießt bei einer Tasse Kaffee und einem Stück italienischem Kuchen den Ausblick über die Altstadt, die Rheinuferpromenade und den Rhein, in dem die Sonne tänzelt.

Adresse: Burgplatz 30, 40213 Düsseldorf, oberste Etage im Schifffahrtsmuseum

3. Nordparkcafé: Nicht nur ein Café im Park

Wer die Ruhe genießen möchte, ohne Düsseldorf zu verlassen, ist im Nordparkcafé genau richtig. Mehrere Monate wurde hier schweißtreibend renoviert, wie uns das Betreiber-Paar Ciro und Uta Colella bei einem Besuch im Sommer 2024 verraten hat. Dabei gibt es das pittoreske Café im Nordpark schon seit 60 Jahren. Nun erstrahlt es mit neuem Anstrich und neuem Mobiliar im Beachclub-Look.

Die neue Speisekarte im Nordparkcafé bietet vor allem etwas für Freunde der mediterranen Küche. Für Kaffeeliebhaber gibt es hier guten Kaffee und täglich wechselnde Kuchen. Der perfekte Stopp nach einem ausgiebigen Spaziergang durch den 36 Hektar großen Nordpark.

Adresse: Kaiserswerther Straße 390 a, 40474 Düsseldorf

4. Canoo: Der schwimmende Kaffeegarten

Mit einem atemberaubenden Blick auf den Rhein bietet das Canoo die perfekte Kulisse für eine entspannte Kaffeepause, denn hier befinden wir uns direkt auf einem verankerten Schiff. An Bord könnt ihr euren Kaffee, so wie ihr ihn mögt, an Bord mit direktem Blick aufs Wasser genießen! Entweder auf der Terrasse oder wetterfest im Innenbereich.

Das Canoo ist also mehr als nur ein Café – es ist ein schwimmender und liebevoll hergerichteter Kaffeegarten. Besonders zu empfehlen sind hier die frischgebackenen Waffeln mit Puderzucker und Vanilleeis.

Adresse: Robert-Lehr-Ufer 19, 40474 Düsseldorf

5. Schvarz Kaffee: Für Kaffee-Connaisseure

In der Düsseldorfer Kaffeeszene ist Schvarz längst kein Unbekannter mehr. Die Rösterei, die sich seit 2015 der Welt des Specialty Coffee verschrieben hat, steht für Qualität und eine tiefe Verbundenheit zum Ursprung des Kaffees – dazu gehören auch regelmäßige Besuche zu den Kaffeebauern und Plantagen in den fernsten Ländern der Welt, wie der Instagram-Account des Unternehmens bezeugt.

In ihrem loftigen Werksverkauf in Flingern können Kaffeeliebhaber nicht nur neue Lieblingssorten erschmecken, sondern es sich dort auch direkt mit einem Tässchen gemütlich machen. Bei einem Plausch mit den Baristas lernt man nebenbei verschiedene Zubereitungsmethoden kennen.

Adresse: Ronsdorfer Str. 74/Halle 31, 40233 Düsseldorf

6. Café Kumo: Ein Paradies für Süßschnäbel

Wer eine Schwäche für süße Leckereien hat, und damit ist die Endstufe von süß gemeint, wird im Café Kumo im Japanviertel fündig. Wie Inhaber Chenxi Li im Gespräch erklärt, kommt der Name des Cafés nicht von Ungefähr. Übersetzt aus der japanischen Sprache bedeutet es Wolke – eine Anspielung auf die Spezialität des Hauses: Die Dorayaki. Sie ähneln den Pancakes aus Amerika, haben aber eine besondere wolkenähnliche Textur, wofür Gäste im Kumo auch gerne Schlange stehen.

Die Dorayaki werden übrigens mit Füllung serviert, beispielsweise mit roten Bohnen, Matcha- oder Karamel-Creme. Zum Schluss wird noch das Logo auf die fluffigen Pancakes gestempelt. Alternativ sollte man hier unbedingt das Monburan testen, findet Li. Ein Softeis, welches mit Fäden aus Maronen-Püree getoppt wird.

Ein Getränk dazu – und die kulinarische Reise nach Asien ist perfekt!

Adresse: Oststraße 109, 40210, Düsseldorf

7. Dream Pottery Café: Keramik und Kaffee

Kaffee wird am liebsten aus der eigenen Lieblingstasse getrunken. Wie wäre es, wenn man diese einfach selbst töpfern und brennen könnte? Dieses Konzept gibt es im Dream Pottery Café in Bilk! Das im Sommer 2024 eröffnete Café bietet nicht nur Platz zum Kaffee trinken und Kuchen essen in schöner Atmosphäre, sondern hat auch einen eigenen Keramik-Shop, der Produkte aus der eigenen Töpfer-Werkstatt präsentiert.

Auf der Website werden auch Töpferkurse und Workshops angeboten, bei dem natürlich auch leckerer Kaffee serviert wird.

Adresse: Dianastraße 1, 40223 Düsseldorf

