Daniel Hecht ist Mitglied der Tonight News-Redaktion. Nerdy by Nature. Schreibt über Lokales und Games. Mag Japan und Affen.

Burger-Preis-Index 2024: So teuer sind die Burger in Düsseldorf!

Food in Düsseldorf

Food in Düsseldorf

22. August 2024

Burger gibt es an jeder Ecke in Düsseldorf, vom legendären "Space Burger" in der Altstadt bis zu "What's Beef" auf der Immermannstraße, die Auswahl ist groß. Aber wie schlägt sich die Stadt im deutschlandweiten Preisvergleich? Der Burger-Preis-Index 2024 liefert die überraschende Antwort!