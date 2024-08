Für Düsseldorfer Nachtschwärmer ist sie eine feste Intuition: die Bar Konvex auf der Oberbilker Alle. Bereits seit 17 Jahren lädt die gemütliche Kneipe mit Wohnzimmer-Charakter zu ausgelassenen Stunden mit Freunden und Nachbarn, kniffeligen Quizabenden und heimeligen Konzerten sowie DJ-Sets ein.

Stammgäste des Konvex müssen nun jedoch stark sein: Denn mit den legendären Kneipenächten ist bald Schluss – zumindest in Friedrichstadt. Wie die Bar unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal berichtet, zieht das Konvex in eine neue Location. Diese befindet sich im Szenestadtteil Flingern, genauer gesagt in der Albertstraße 113.

Stammgäste traurig über Wegzug aus Friedrichstadt

Der Abschied aus Friedrichstadt fällt der Bar nach fast zwei Dekaden selbstverständlich nicht leicht: „Ich wollte nicht gehen. Die aktuellen Umstände haben mich aber dazu veranlasst“, heißt es in einem Facebook-Post des Konvex. Gleichzeitig bedankt sich die Kneipe aber auch bei allem Stammgästen, die den langen Barbetrieb überhaupt erst möglich gemacht haben: „Ich möchte an dieser Stelle ein dickes, fettes, von Herzen kommendes Dankeschön an Euch richten! 17 Jahre sind eine sehr lange Zeit und bis auf ein paar wenige, nicht erwähnenswerte Ausnahmen, habe ich in dieser Zeit keinen Ärger oder unangenehme Gäste gehabt“, schreibt das Konvex weiter.

Der Fortgang aus der gewohnten Umgebung betrübt auch die Stammgäste der Kult-Kneipe. „Schade, schade“, kommentiert beispielsweise ein User den Facebook-Post. Andere wollen die Bar aber auch am neuem Standort unterstützen. „Wir kommen auch mal nach Flingern“, verspricht ein Mann.

Große Abschiedsfeier am Wochenende in Düsseldorf

Wie es sich für eine Bar gehört, wird der Umzug gebührend gefeiert. So veranstaltet die Kult-Kneipe am Sonntag, den 24. August, eine große Abschiedsparty im alten Konvex an der Oberbilker Allee. Hierbei wird es sich gleichzeitig um den letzten Tag handeln, an dem die Bar geöffnet hat. Besucher erwarten zum Abschluss noch einmal coole Beats von Stamm-DJ Klaus Insehaus und seinen Kumpanen. Außerdem haben Liebhaber der Kneipe die Möglichkeit, die Location in Friedrichstadt ein letztes Mal von Innen zu sehen und sich von ihr zu verabschieden.

Im September plant das Konvex dann seine Pforten in Flingern zu eröffnen. Ein genaues Datum steht dabei noch nicht fest. Bekannt ist allerdings, dass es bereits am 24. September eine neue Party mit Klaus Insehaus unter dem Namen „Flunky Flingern“ geben wird.

Alle Infos zur Abschiedsparty auf einen Blick: