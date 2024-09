Düsseldorf sucht per Anzeige Barbetreiber für dieses Parkcafé

Verkaufsfläche: Lässige 14 Quadrameter. Gesamtfläche des Objekts: 25 Quadratmeter. Die Miete: 995 Euro im Monat. So viel zu den Hauptkriterien und Kosten, welche die Stadt Düsseldorf aktuell über eine Anzeige im Immobilienportal „Immo Scout24“ an etwaige Interessenten weiterreicht. Der Clou: Im Fokus steht hier die Florabar im Sternwartpark – und die wurde erst kürzlich komplett saniert.

Tatsächlich sind bereits seit Ende 2023 insgesamt drei Florabars in Düsseldorf in Planung. Der Hintergrund: Die Parks der Stadt sollen wieder ein Gastro-Angebot erhalten, zusätzlich zu – und das ist den Verantwortlichen wichtig – einem Angebot „kleiner Kultur-Events“. Lesungen unter freiem Himmel, die passende Musik von lokalen Künstlern – in diese Richtung wird gedacht.

Parks in Düsseldorf: Das sind die schönsten Grünanlagen der Stadt

Die Florabar im Sternwartpark hat hierfür die passenden Features verpasst bekommen: Aus dem kleinen Tagescafé lassen sich die Gäste auf einer fast 200 Quadratmeter großen Terrasse bewirten, während kleine Gäste nebenan auf dem Wasserspielplatz toben können – vor allem bei entsprechender Witterung ein dicker Pluspunkt.

Potentielle Bewerber sollten aber nicht nur die Bewirtung in den Fokus stellen – sondern auch gerne über die Nutzung der Fläche als Event-Ort nachdenken. Dementsprechend werden solche Konzepte von der Stadt gezielt gesucht, damit die Florabar im Sternwartpark am Ende nicht zum reinen „Ich geh mir mal ’nen Kaffee holen“-Kiosk mutiert.

Interessenten müssen schnell sein

Allerdings tickt die Zeit gnadenlos herab: Die Bewerbungsfrist für das Objekt soll bereits am 9. September 2024 enden, also kommenden Montag. Hinter diesem Link findet ihr die Anzeige auf Immo Scout24.

Alternativ könnt ihr euch per Mail an mietmanagement-amt23@duesseldorf.de melden, oder telefonisch Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr an die Hotline des Mietmanagements unter der 0211 8992522.

Nach langer Umbauphase: Auch das Nordparkcafé hat im Sommer wiedereröffnet!

Drei Florabars in Düsseldorf geplant

Auch die Türen der anderen Florabars in Düsseldorf sind noch verschlossen: Das Objekt im Floragarten muss erst noch abgerissen werden, bevor es hier zu einem weiteren Neubau kommen kann – vor dem Sommer 2025 sollte hier niemand mit einer Florabar rechnen. Das dritte Objekt an der Emmastraße im Volksgarten hingegen ist verpachtet, hier laufen die letzten Abstimmungen. Aktuell gehe man von einem Start Ende September 2024 aus, wie die Stadt mitgeteilt hat. Wir halten euch auf dem Laufenden!