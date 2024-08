Dat Loch: Düsseldorfer Hotel Arosa feiert Comeback der Keller-Bar

Lenard Paul Sonnenschein zeigt uns seine Keller-Bar. Fotos: Ristau/Tonight.de Florale Muster zieren die Wand: Die Tapete hat der Gastronom neu angebracht. Fotos: Ristau/Tonight.de Diese kultigen Cola-Gläser sind Originale aus den 70er Jahren. Fotos: Ristau/Tonight.de Uralte Lampenschirme sorgen für schummriges Licht in der fensterlosen Keller-Bar. Fotos: Ristau/Tonight.de Dieses Drehscheibentelefon steht in der Keller-Bar und ist mit den Hotelzimmern verbunden. Hotelgäste können sich so Snacks und Drinks nach oben bestellen. Fotos: Ristau/Tonight.de Lenard Paul Sonnenschein zeigt uns die Theke. Fotos: Ristau/Tonight.de Hier werden die skandalösen Cocktails gezaubert. Fotos: Ristau/Tonight.de Die Gläser stammen teilweise noch aus den alten Zeiten. Fotos: Ristau/Tonight.de Die Sektgläser hängen schon bereit. Fotos: Ristau/Tonight.de Auf diesen gemütlichen Polstern können Gäste demnächst Platz nehmen und neue Geschichten schreiben. Fotos: Ristau/Tonight.de Ein Überbleibsel aus dem Jahr 1996: Auf diesem Hocker trieb es ein Paar während des laufenden Betriebes. Fotos: Ristau/Tonight.de L.P. Sonnenschein zeigt uns seine Spezial-Spirituosen. Fotos: Ristau/Tonight.de Diese Karte sollen potenzielle Gäste von den Kellnern aus der Nachbarschaft bekommen. Fotos: Ristau/Tonight.de In die Cocktails kommen nur außergewöhnliche Spirituosen. Fotos: Ristau/Tonight.de Das Hotel Arosa von außen. Fotos: Ristau/Tonight.de Schon gesehen? Gourmet Festival 2024 in Düsseldorf: Das erwartet euch beim Open-Air-Schmaus auf der Kö Loco Chicken in Düsseldorf: Lohnt sich eine Bestellung beim KFC-Konkurrenten? Stundenlanges Anstehen für Bubble Tea: Lohnt sich der Gang zu The Alley in Düsseldorf?

„Wenn heute Gäste bei uns einchecken, kommentieren die Elternteile manchmal noch: ‚Was? Du gehst in das Puff-Hotel?'“, erzählt Lenard Paul Sonnenschein von seinem Alltag im Hotel Arosa im Düsseldorfer Nobel-Stadtteil Oberkassel. Was sich einst in der Hotel-Bar im Keller abspielte, bleibt unvergessen: „Bar-Dame Ilona war eine Ikone hier in Oberkassel. Manche Gäste waren verknallt in sie, andere hatten eine Affäre mit ihr. Dass sie es so faustdick hinter den Ohren hatte, sah man ihr nicht an. Sie war knapp über 1,50 Meter groß“, erinnert sich der Hotel-Direktor, der zu den florierenden Zeiten der Bar gerade einmal im Grundschulalter war.

Kultige Keller-Bar im Hotel Arosa: Diese Skandale bleiben unvergessen

Sonnenschein heute: „Ich kenne die Storys ja alle nur aus Erzählungen, aber man wusste hier in Düsseldorf, was sich dort abspielt. Nur wusste man manchmal nicht ganz genau, wer sich dort alles herumtreibt.“ Eines Tages kam eine Tochter herein und sah ihren Vater in einer verfänglichen Situation. „Der Mann war eigentlich längst vermittelt“, erinnert sich Sonnenschein an die „Sage“. Die Anfang 20-jährige Tochter fragte dann nur: „Papa, was machst DU denn hier?“

Auch ein Zeitgefühl hatte man in der 22 Quadratmeter kleinen Keller-Bar ohne Fenster und ohne viel Licht nicht. „Die Gäste blieben Tag und Nacht, taumelten morgens manchmal hoch zur Toilette, wenn Hotelgäste schon am frühstücken waren, gingen dann zum WC, um dann wieder unten zu versacken. Es gab kein Halten mehr“, so Sonnenschein über die Zeit zwischen 1974 und 1996, als die Keller-Bar im Arosa Hotel geöffnet hatte und in Düsseldorf als absoluter Kult-Treff für Freunde der „flüssigen Kultur“ galt. „‚Wenn nirgends mehr etwas ging, ging im Loch immer noch etwas‘, erzählen die älteren Herrschaften aus der Oberkasseler Nachbarschaft, wenn sie hören, dass ich das Hotel Arosa leite“, so Sonnenschein im Gespräch mit Tonight Düsseldorf.

Ruf des Hotels gefährdet durch Bar-Skandale

Doch das Kerngeschäft des Familienoberhauptes Robert Sonnenschein, der das Hotel 1995 übernommen hatte, lag auf der Vermietung der 32 Zimmer. „1996 kam mein Vater hier herunter und hat gesehen, dass hier mehr passierte als in einer gewöhnlichen Hotel-Bar“, erinnert sich der heute 33-jährige Sohn.

Konkret sollen Gäste Sex auf einem Barhocker gehabt haben. „Das war der Moment, als mein Vater beschlossen hatte, Schluss mit dem ‚Loch‘ zu machen. Theoretisch hätten Hotelgäste das alles mitbekommen können, wenn sie die Bar betreten hätten.“ Bei dem ausschweifenden Verhalten handelte es sich meist nicht um Hotelgäste, sondern um Bar-Besucher aus der Nachbarschaft. Um den Ruf des Hotels zu schützen, wurde „dat Loch“ 1996 geschlossen – bis jetzt!

„Dat Loch“ feiert Comeback: Fabian Hess gestaltet Cocktail-Karte mit

Denn Lenard Paul Sonnenschein nutzte die Bar zuletzt immer öfter für private Treffen mit Freunden aus der Düsseldorfer Gastro-Szene – darunter Spirituosen-Fachmann Fabian Hess („Spirit Bomb“) und Chefkoch Sam Keshvari. „Wir haben uns eine Zeit lang gerne auf Parkbänken getroffen und etwas getrunken. Dann haben wir diese Treffen immer öfter in die Keller-Bar verlagert und haben schließlich überlegt, was man mit diesem Raum machen kann.“

Die Idee: Alles bleibt wie es war. Der Vereins-Heim-Charme aus dunklen Holzmöbeln, altmodischen Lampenschirmen und roten Sitzpolstern bleibt. Lediglich eine florale Tapete ist an der einen oder anderen Stelle dazugekommen – und eine Klimaanlage sowie neue Kühlschränke, die aber nicht zu sehen sein werden.

Ganz ohne Skandale soll „dat Loch“ auch in seiner immer näher rückenden Zukunft nicht auskommen. „Ich wünsche mir, dass es hier hemmungslos zugeht. Dass die Gäste mal die Außenwelt vergessen und einfach locker sind“, so Sonnenschein. Deswegen wolle er im „Loch“ auch kein W-Lan anbieten. Der Empfang ist tatsächlich nicht besonders gut, wie wir beim Ortsbesuch feststellen. Sonnenschein: „Die beste Zeit hat man ohne Handy.“

Auch die Getränkekarte soll an Skandale aus der Zeit der alten Keller-Bar erinnern. „Die Cocktailkarte, die ich mit Fabian Hess erarbeitet habe, ist angelehnt an Schlagzeilen der 70er, 80er und 90er Jahre“, erklärt der Gastronom.

Spielbanken-Spritz soll an CDU-Skandal erinnern

So könnt ihr hier ab dem 6. September etwa einen Margerita Honnecka oder einen Amoco Cadiz bestellen. Bei Letzterem handelt es sich um einen Öltanker-Unfall in den 70er Jahren. „Der Cocktail wird dann mit Kaffee- und Lakritzlikör gemixt“, erklärt Sonnenschein. Außerdem zu finden sein wird ein Rote Flora Negroni, ein Drink der an eine linke Bewegung in Hamburg angelehnt ist. Der Spielbanken-Spritz erinnert an die Spielbanken-Affäre von 1988, als ein CDU-Politiker unter Verdacht stand, an Kasinos mitzuverdienen. Darin enthalten: Zitrone, Himbeere, Schaumwein.

Betreiber Lenard Paul Sonnenschein lebt den Retro-Charme auf ganzer Linie und verzichtet auch auf Social-Media-Marketing für die Hotel-Bar. Seine Werbetrommel rührt er noch wie im letzten Jahrhundert: „Ich gebe den Kellnern aus den Restaurants meines Vertrauens Chips und diese können sie dann an besonders nette Gäste weitergeben.“ Auf den Chips finden die Gäste dann nicht nur die Adresse des Hotel Arosa, sondern auch einen QR-Code mit einer aktuellen Platzwahl. Sonnenschein: „Da sieht man dann, ob bei uns gerade ein Platz frei ist und kann sich auf die Warteliste setzen lassen. Dann bekommt man eine SMS, sobald etwas frei ist.“

In der kleinen, schummrigen Hotel-Bar gibt es derzeit nur 17 Stühle. Ein paar Stehtische sollen aber noch in Form von Brettern an der verspiegelten Wand folgen.

Keller-Bar im Hotel Arosa verzichtet auf Altbier

Für viele sicherlich gewöhnungsbedürftig: Es wird kein Altbier ausgeschenkt, sondern nur das italienische Flaschenbier Peroni. Auch eine Weinkarte ist nicht geplant. Es wird lediglich ein österreichischer Wein angeboten. Die Bar spezialisiert sich auf die extravaganten und bunten Cocktail-Kreationen. Sonnenschein: „Wir bleiben süffig und bieten deswegen auch etwas zu essen als Grundlage an.“ Der Halb-Österreicher will die typisch tirolischen „Jausen-Brettl“ anbieten. Dabei handelt es sich um Platten mit Wurst- und Käse, eingelegten Gurken und Brot.

Für die Zubereitung dieser Trinkbegleitungen hat er keinen Geringeren als Sternekoch Lukas Jakobi (Zwanzig23) engagiert. „Lukas wird die Jausen-Brettl zusammenstellen und wir werden die dann bei ihm im Restaurant abholen und bei uns in der Bar anbieten“, so der Hotelier.

Keller-Bar im Hotel Arosa: So sind die Preise

Preislich bewegt sich die Keller-Bar im Hotel Arosa mit seinen extravaganten Spirituosen und teils hausgemachten Bränden im mittleren Segment. Longdrinks und Cocktails gibt es zwischen 9 und 17 Euro. Eine Flasche Peroni (0,33 Liter) soll für 4 Euro angeboten werden. Die Preise für Wein, Champagner und Snacks stehen noch nicht final fest.

Wie skandalös es schon bald in der kultigen Keller-Bar zugehen wird, erfahren wir ab dem 6. September immer mittwochs bis samstags.

Keller-Bar im Hotel Arosa auf einen Blick

Eröffnungstermin: 6. September 2024

6. September 2024 Adresse: Sonderburgstraße 48, 40545 Düsseldorf

Sonderburgstraße 48, 40545 Düsseldorf Anfahrt mit der Rheinbahn: Belsenplatz

Belsenplatz Öffnungszeiten der Bar: mittwochs und donnerstags von 19 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 20 bis 2 Uhr

