Liebhaber von Backwaren haben es in Düsseldorf nicht schwer: In zahlreichen Bäckereien können sie sich mit leckeren Teilchen, frisch gebackenem Brot und knusprigen Frühstücksbrötchen eindecken. Fünf Anlaufstellen stechen mit ihren Konzepten und Sortimenten allerdings besonders aus der Masse heraus. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Neu in Düsseldorf: „Brotretter“ bei Terbuyken werden

Eine ganz besondere Bäckerei hat gerade erst in Düsseldorf ihre Pforten geöffnet: Mitten in Flingern findet ihr seit Neustem eine einzigartige Filiale von Terbuyken. Denn statt frischen Broten und Brötchen gibt es hier Ware vom Vortag. Der Traditionsbäcker möchte mit diesem Prinzip, noch gute Backware vor der Tonne zu retten und ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Das beste: Alle Gebäckstucke gibt es hier mindestens zum halben Preis, wenn nicht sogar günstiger! Mehr zum Konzept und ob die Backwaren vom Vortrag auch geschmacklich überzeugen können, lest ihr hier.

Adresse: Birkenstraße 85, 40233 Düsseldorf

Glutenfreie Backwaren genießen bei Backbrüder

Wer unter einer Zöliakie, auch bekannt als Glutenunverträglichkeit leidet, muss in Düsseldorf nicht auf leckeres Gebäck verzichten. So gibt es in der NRW-Landeshauptstadt gleich mehrere Anlaufstellen für glutenfreie Backwaren. Die Backbrüder aus Pempelfort haben es uns jedoch besonders angetan: Hier finden nicht nur Allergiker eine große Auswahl an frischen Broten, Keksen und sogar Müsli allesamt in Bio-Qualität. Viele Backwaren sind dabei sogar vegan. Auf Anfrage können auch glutenfreie Torten vorbestellt werden.

Passend dazu: Kot und Schimmel bei Düsseldorfer Edel-Bäcker- und Burgerladen

Adresse: Duisburger Straße 50, 40477 Düsseldorf

Brot nach Traditionsrezept bei der Bäckerei Hinkel

Bereits 1891 wurde die Bäckerei Hinkel gegründet und ist seitdem nicht mehr aus Düsseldorf wegzudenken. Vor den Filialen findet sich nahezu täglich eine lange Schlange. Ein Grund wird womöglich der herrlich duftende Geruch nach frisch gebackenen Brötchen sein. Ein weiterer die Tatsache, dass Brot, Brötchen und Co. hier mit einer nachhaltigen und handwerklichen Herstellungsweise mit ausschließlich natürlichen Sauerteigen und Zutaten hergestellt werden.

Passend dazu: 50 Cent für ein Brötchen? Düsseldorfer Traditionsbäckerei Hinkel erklärt den Preis

Adresse: Mittelstraße 25, 40213 Düsseldorf & Hohe Straße 31, 40213 Düsseldorf

Koreanische Backkunst bei OneOne entdecken

Kurztrip nach Fernost gefällig? In der Backstube OneOne könnt ihr euch durch Gebäckspezialitäten nach koreanischem Vorbild schlemmen. Das Sortiment reicht dabei von süßen Teilchen gefüllt mit roten Bohnenpüree oder Matcha über herzhafte Backwaren mit pikanten Gewürzen über fruchtige Kuchen mit Mango bis hin zu fluffig asiatischem Toast. Unser Favorit: Das Eggdrop-Sandwich.

Adresse: Grafenberger Allee 368, 40235 Düsseldorf

Alles bio bei „Zeit für Brot“

Mit gutem Brot wirbt so gut wie jeder Bäcker. Bei „Zeit für Brot“ könnt ihr euch jedoch sicher sein: Brot, Brötchen, Plunder und Co. werden hier nach Bioland-Qualität in Handarbeit hergestellt. Mit diesem Konzept möchte die beliebte Kette das traditionelle Handwerk wiederaufleben lassen – und das ohne großem Schnickschnack.

Obwohl das kein leichtes Unterfangen ist, befindet sich der Bio-Bäcker auf Erfolgskurs und öffnete erst vor wenigen Monaten eine Filiale in Düsseldorf. Mehr zu dieser lest ihr hier.

Adresse: Nordstraße 48, 40477 Düsseldorf