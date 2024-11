In den sozialen Medien führt derzeit kein Weg an ihr vorbei: Der Dubai-Schokolade! Doch nicht nur online, auch in den deutschen Supermarktregalen ist die besondere Kreation aus Pistaziencreme, Kadayif (Engelshaar) und Tahini (Sesammus) mittlerweile erhältlich. Wo ihr sie in Düsseldorf finden könnt, verraten wir in diesem Artikel.

Obwohl die süße Versuchung nicht selten für 10 Euro oder mehr über die Laden-Theke geht, ist sie häufig ausverkauft und die Nachfrage dementsprechend hoch. Für Nachschub könnte da nun der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt sorgen. So hat sich das Unternehmen vom viralen Hit inspirieren lassen und bringt nun ihre Version der Dubai-Schokolade auf den Markt – und das zunächst exklusiv in Düsseldorf!

Dubai-Schokolade exklusiv im Düsseldorfer Lindt-Store

Ab Samstag (9. November) ist die handgefertigte Dubai-Schokolade von Lindt in ausgewählten Stores des Herstellers erhältlich. Los geht es in Düsseldorf, der Store befindet sich in der Altstadt (Wallstraße 1).

Die neue Kreation ist zunächst auf 1000 Stück limitiert und wird vor Ort für 14,99 Euro verkauft. Auch optisch soll Lindts neuste Schöpfung einiges hermachen: So wird jede Schokolade von Hand in einem hochwertigen Etui verpackt und anschließend nummeriert.

Wer sich die Nascherei nicht entgehen lassen will, sollte jedoch schnell sein: Da der Hype um die Schokolade sehr groß ist, ist zu erwarten, dass es am Verkaufstag lange Schlangen vor der Lindt-Boutique geben wird. Stellt euch daher am besten früh genug an. Das Geschäft öffnet an einem Samstag regulär um 10 Uhr.

Aufgrund der hohen Kosten der Zutaten hatten sich bisher nur wenige große europäische Schokoladenhersteller an den Trend gewagt. Nach dem Launch in den Stores plant Lindt, die Dubai-Schokolade auch online zu verkaufen. Die Verfügbarkeiten sollen über den Instagram-Kanal des Unternehmens bekannt gegeben werden.