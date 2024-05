Feiern in Düsseldorf

Tanz in den Mai im Sir Walter am Dienstag, 30. April: Fotos! Fotos! Fotos!

1. Mai 2024

"Tanz in den Mai" im Sir Walter? Na klar, da lassen sich die Düsseldorfer Nachtschwärmer nicht zweimal bitten! Am Dienstag wurde hier bis tief in die Puppen getanzt, geflirtet und mit kühlen Drinks angestoßen. Wir zeigen die schönsten Bilder der Nacht.