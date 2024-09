Am Mittwoch (2. Oktober) dürft ihr euch wieder etwas länger auf der Tanzfläche tummeln, oder euch bis weit in den nächsten Morgen hinein an der Bar vergnügen: Am 3. Oktober ist Tag der deutschen Einheit – und damit Feiertag! Wer sich zudem noch einen Urlaubstag auf den Freitag gepackt hat, der kann sich bereits jetzt auf ein langes Wochenende freuen. In unserem Party-Guide versorgen wir euch mit den besten Tipps für einen gelungenen Vorfeiertag.

Damit ihr im Düsseldorfer Partydschungel die Übersicht behaltet, servieren wir euch hier die Highlights am Vorfeiertag.

Vorfeiertag im Sir Walter

Wir starten in der Düsseldorfer Altstadt, in der weiterhin angesagtesten Bar der Stadt. Das Sir Walter feierte erst kürzlich sein achtjähriges Bestehen – und wir freuen uns bereits jetzt auf die Fortsetzung! Ob auf einen leckeren Drink, zum Flirten oder Abfeiern auf der Tanzfläche – in der Sir Walter Bar ist alles erlaubt und erwünscht. Los geht’s um ca. 20 Uhr.

Adresse: Sir Walter, Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf

„90s Unlimited Party“ im Stahlwerk

Ob Britney Spears, die Backstreet Boys oder Culture Beat: Die 90er gehen einfach immer! Grund genug, kurz vor dem Tag der deutschen Einheit genau diese Banger wieder hochleben zu lassen. Das Stahlwerk lädt zur großen „90s Unlimited Party“ ein mit der Band Snap live on Stage, los geht’s um 21 Uhr.

Tickets gibt es online für 26 Euro.

Adresse: Stahlwerk, Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf

„Mittwochsubbing“ im Sub

Ein Ausflug in Düsseldorfs liebsten Partykeller darf an diesem Mittwoch natürlich nicht fehlen! Euphorisch, elegant, immer on point: Die Resident DJs sorgen für den perfekten Soundtrack für eure Partynacht. Los geht’s ab ca. 21 Uhr.

Adresse: Sub, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

Ein kühler Wein am Vorfeiertag in der Fett Weinbar

Lust auf fruchtig-herben Rebsaft der Spitzenklasse, fein abgeschmeckt mit den passenden Beats und einer herrlichen Atmosphäre? Dann solltet ihr den Vorfeiertag in der Fett Weinbar beschließen. Los geht es hier ab ca. 20 Uhr.

Adresse: Fett Weinbar, Hunsrückenstraße 16, 40213 Düsseldorf