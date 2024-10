In Karaoke-Bars sind Spaß und gute Laune vorprogrammiert. Sie sind der optimale Ort, um mit anderen zu singen, und den stressigen Alltag hinter sich zu lassen. Und keine Sorge: Wer nicht selbst singen möchte, ist trotzdem willkommen. Vor Ort könnt ihr genauso gut anderen zuhören oder eure Freunde anfeuern.

Einen Besuch in der Karaoke-Bar solltet ihr euch also auf keinen Fall entgehen lassen. Wir haben deshalb die besten 5 Karaoke-Bars in Düsseldorf zusammengefasst.

McLaughlin’s Irish Pub

In der Düsseldorfer Altstadt findet ihr den McLaughlin’s Irish Pub. Die Bar bietet euch ein vielfältiges Programm mit regelmäßiger Livemusik, Wochenendpartys und einem Sonntagabendquiz. Karaoke-Abende dürfen hier auch nicht fehlen und finden in der Regel freitags statt.

Wer seine Gesangkünste unter Beweis stellen, oder einfach eine gute Zeit mit musikalischer Unterhaltung haben möchte, ist hier genau richtig! Der Eintritt für die Karaoke-Bar in der Düsseldorfer Altstadt ist kostenlos.

Adresse: Kurze Str. 11, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 17 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 3 Uhr, Sonntag von 12 bis 1 Uhr

The Mahzen Bar

The Mahzen Bar ist die perfekte Anlaufstelle, für einen unterhaltsamen Karaoke-Abend am Wochenende. Hier werden neben türkische Songs auch die Musikrichtungen Jazz, Pop und Rock angeboten. Was die Getränke angeht, findet ihr hier ebenfalls eine große Auswahl. Im Angebot ist neben alkoholischen Getränken auch türkischer Tee.

View this post on Instagram

A post shared by INSIDER KARAOKE BAR The Mahzen Bar🩵 (@the_mahzen_bar_dusseldorf)

Die Karaoke-Bar in Düsseldorf seht ihr schon aus der Ferne. Zu erkennen ist sie an den bunten Regenschirmen, die vor dem Eingang des Lokals hängen.

Adresse: Mühlenstraße 9, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr

Einen eigenen Karaoke-Raum mieten: Hier ist das möglich

Gerade an Festen wie Geburtstagen oder für einen Junggesellenabschied lohnt es sich, einen privaten Karaoke-Raum zu mieten. Hier seid ihr unter Leuten, die ihr kennt und vor denen euch nichts peinlich sein muss. Ihr könnt es also ordentlich krachen lassen! In folgenden Bars könnt ihr ganz für euch singen:

Muse Bar

Die Muse Bar ist gerade einmal fünf Gehminuten vom Düsseldorfer Hauptbahnhof entfernt und liegt mitten im Asia-Viertel Little Tokyo. Hier könnt ihr sowohl asiatische als auch englische Songs singen und euch eine schöne Zeit machen. Das Beste: Es gibt elf Separees (kleine Räume), die ihr für euch und eure Freunde mieten könnt.

Dort findet ihr ein Sofa, einen Fernseher und alles, was ihr für einen gelungenen Karaoke-Abend braucht. Zusätzlich gibt es eine Lounge-Bar, wo ihr euch Getränke bestellen könnt. Die Preise variieren ebenfalls je nach Dauer und Größe des Raums.

Adresse: Klosterstraße 81, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 14 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 14 Uhr bis 3 Uhr, Sonntag von 14 bis 1 Uhr

Gilson Karaoke

Die Gilson Karaoke-Bar bietet euch mehrere Räume zur Auswahl, wo ihr mit euren Freunden alleine sein könnt. Vor Ort findet ihr eine Small Box für bis zu sieben Personen und eine Large Box für bis zu 14 Personen. Die Preise variieren je nach, Box, Tag und Dauer des Aufenthalts.

View this post on Instagram

A post shared by Gilson Karaoke (@gilson_karaoke)

Die Small Box kostet von Montag bis Donnerstag 30 Euro die Stunde sowie am Freitag und Samstag 40 Euro. Die Large Box ist mit 50 Euro unter der Woche und 60 Euro am Wochenende etwas teurer.

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 13, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 20 bis 2 Uhr, Freitag von 8 bis 3 Uhr

Karaoke Lounge Nozomi

Die Karaoke-Lounge Nozomi in Little Tokyo bietet euch die volle Ladung Karaoke-Spaß: Im asiatischen Lokal könnt ihr verschiedene Speisen von Sushi über Bowls bis hin zu Pizza bestellen. Auch die Auswahl an Getränken wird euch nicht enttäuschen. Das Highlight im Nozomi ist jedoch selbstverständlich das Singen an der Karaoke-Anlage.

Es gibt sowohl eine private Karaoke-Box, als auch einen öffentlichen Karaokebereich. Das öffentliche Karaoke findet in einem Raum mit Tresen, einer Bar und vier Tischen mit Sofas statt. Die Karaoke-Box ist im Vergleich zu dem öffentlichen Karaoke zwar kleiner – dennoch passen bis zu 12 Personen hinein. Die Preise können telefonisch oder vor Ort angefragt werden.

Adresse: Bismarckstraße 29, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 20 bis 2 Uhr, Freitag von 20 bis 3 Uhr, Sonntag von 20 bis 2 Uhr

