Feiern in Düsseldorf

„I Love Düsseldorf“: Die schönsten Fotos vom Tanz in den Mai 2024 im Henkel-Saal

1. Mai 2024

Die Rückkehr einer Party-Legende: Die "I Love Düsseldorf" lud zum Tanz in den Mai in den Henkel-Saal und hunderte Nachtschwärmer hörten ihren Wunsch. Was für eine Party, was für eine Nacht! Die Fotos dazu gibt es hier!