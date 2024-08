Wann, wenn nicht jetzt, eine Party schmeißen, die mit ein paar Freunden am Rhein beginnt, unter dem Namen „Sonnenwende“ in immer größeren Kreisen zum Partytipp der Woche wird und aus Kontrollgründen irgendwann auf dem Schiff ausgelagert werden muss? Eine wahre Begebenheit, die den Alltag fünf Düsseldorfer Jungs, unter anderem von Luca und Ramon im, vergangenen Jahr grundlegend änderte – wie wir in einem Interview erfahren haben.

Location in Dormagen: So wurde der Wakebeach 257 zum „House am See“

Eine Story, die jetzt mit neuem Konzept weitergeschrieben wird, denn die „Sonnenwende“ soll weiterleben, da waren sich die Freunde nach dem Sommer sicher. Allerdings musste eine passende Stätte gefunden werden, denn einfach so eine Party mit mehreren Hundert Leuten schmeißen, das wäre den Behörden sicher ein Dorn im Auge. „Wir haben lange nach einer passenden Location gesucht, die all unsere Vorstellungen erfüllt – und wurden dann per Zufall in Dormagen fündig“, erzählt Mitveranstalter Luca. Gemeint ist das Wakebeach 257, einem Haus am Strabeger See, das die Freunde ihre Partys auf „House am See“ umtaufen ließ.

Alles ist ein bisschen professioneller, als noch vor einem Jahr an den Stränden am Rhein: Es werden Getränke und Snacks wie Currywurst, Burger und Pommes verkauft, es gibt Annehmlichkeiten wie sanitäre Anlagen und natürlich auch ein Sicherheitskonzept. Die Musik wird weiterhin von den befreundeten DJs bespielt, die auch sonst innerhalb Düsseldorfs auflegen. Bis zu 1000 Gäste sollen hier Platz haben.

Ein bisschen Planung ist aber auch vonseiten der Gäste gefragt: Die Location in Dormagen ist rund 25 Minuten Autofahrt von der Landeshauptstadt entfernt. Ein Fahrer muss sich also finden lassen, genügend Parkplätze sind vorhanden. Alternativ führt die Buslinie 883 zur Haltestelle „Dormagen Nievenheimer See“.

Termine und Eintritt

Die neue Location ist also gefunden, doch keine Party ohne ihre Meute: Die Premiere von „House am See“ fand bereits am Sonntag, dem 28. Juli 2024 statt. „Es war überwältigend. Über 700 Gäste waren vor Ort und wir haben von 14 bis 22 Uhr zusammen gefeiert. Wir sind sehr glücklich und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe“, so Luca, der hauptberuflich in der Medizintechnik-Branche unterwegs ist.

Der nächste Termin steht schon fest: Am Sonntag, dem 18. August 2024, soll die Location am See erneut zum Beben gebracht werden. Diesmal ist der Eintritt aber nicht kostenfrei, so wie zuletzt der Fall. Tickets gibt es in der ersten Verkaufsphase für 10 Euro, danach für 12 bzw. 15 Euro.

Datum : Sonntag, 18. August 2024

: Sonntag, 18. August 2024 Uhrzeit : 14 bis 22 Uhr

: 14 bis 22 Uhr Eintritt : ab 10 Euro

: ab 10 Euro Adresse: Wakebeach 257, Am Straberger See 16, 41542 Dormagen

