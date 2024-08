Salon des Amateurs vor dem Aus? Düsseldorfer Kult-Club wird 20

Er ist der alternative Kontrast zur Altstadt und ein zentraler Treffpunkt für Freunde der Musik- und Kunstszene: Im Salon des Amateurs finden sich täglich Kunststudenten, Musiker und andere kreative Freigeister ein, um zu tanzen, auf der Terrasse zu rauchen oder einfach nur einen Drink zu nehmen.

Der „Wurmfortsatz“ der Kunsthalle, wie Betriebsleiter Jimmy Leung den Salon nennt, wird aber nicht nur zum Feiern und Chillen genutzt. Es finden auch Vorträge, Konzerte und Lesungen namhafter Künstler statt. Seit Juli 2023 bietet der multifunktionale Salon des Amateurs auch tagsüber wieder Getränke an. Im „Weird Space“, wie sich das Café im Salon nennt, bekommt ihr mittwochs bis sonntags von 12 bis 18 Uhr Kaffee-Kreationen und wechselnde Snacks.

Düsseldorfer Salon des Amateurs (SDA) wird 20

Das wilde Treiben im einstigen Museums-Café der Kunsthalle genießen Düsseldorfer nun schon seit zwei Jahrzehnten. Am 20. und am 21. September feiert der Salon des Amateurs seinen 20. Geburtstag: „20th Anniversary – A Musical Journey through Two Decades“. Organisator Jimmy Leung zu Düsseldorf Tonight: „Wir planen eine musikalische Reise, bei der wir alte DJs einfliegen lassen, die ihre musikalische Laufbahn im Salon begonnen haben.“

Bis jetzt bestätigt sind folgende Artists:

Lena Willikens

Vladimir Ivkoviv

Toulouse Low Trax

Lucas Croon

Bufiman

Kunsthallen-Sanierung! Salon des Amateurs in Düsseldorf vor dem Aus?

Doch so groß die Vorfreude auf den 20. Geburtstag auch sein mag, so groß sind auch die Sorgen um die Zukunft des Kult-Clubs, der 2014 übrigens vom „The Guardian“ in die Top 25 der besten Clubs Europas gewählt wurde. Denn schon bald steht die Sanierung der Kunsthalle an. Das brutalistische Bauwerk, das die Kunsthalle, das Kommödchen, den Kunstverein der Rheinlande und Westfalen, den Salon, die Buchhandlung Walther König sowie eine öffentliche Tiefgarage umfasst, soll nachhaltiger werden.

Aktuell gehöre der 1964 entstandene Bau zu den energetisch schlechtesten Eigentümern der Stadt Düsseldorf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. 2025 soll die Sanierung dann beginnen. Leung: „Wir stehen dann ohne Räumlichkeiten da und suchen eine Übergangsbleibe für zwei oder drei Jahre.“ Das hänge natürlich von der Dauer der Umbauarbeiten ab, erklärt er weiter.

Von wann bis wann der Salon des Amateurs dann nicht mehr am Grabbeplatz 4 sein wird, und wo ihr ihn stattdessen findet, erfahrt ihr natürlich zeitnah hier!

