Als eines der letzten Segelfrachtschiffe, die den Rhein befuhren, wurde der Zweimaster bis in die Details seines Erbauungsjahres 1875 restauriert. So hat der Besuch der Stevenaak "Helena" Seltenheitswert. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf /David Young Das SchifffahrtMuseum feiert 40 Jahre im Schlossturm und der Freundeskreis 70 Jahre seit seiner Gründung. Als besonderes Geschenk wurde die "Helena" leihweise nach Düsseldorf geholt. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Dr. Annette Fimpeler, Leiterin des SchifffahrtMuseums, stellte die "Helena" zusammen mit Ernst Lamers, Vorsitzender Freundeskreis, Bürgermeisterin Clara Gerlach und Skipper Boudewijn Ridder vor (v.r.). Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Auch unter Deck bietet die "Helena" historisches Flair. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Impressionen aus der Kabinen auf der "Helena". Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Die kostenfreie Begehung des "schwimmenden Denkmals" ist vom 5. bis zum 8. September 2024 möglich. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Besucher des Schifffahrt-Museums können direkt an Bord gehen und die 40 Meter lange Zweimast-Stevenaak "Helena" am Altstadtufer besichtigen. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young Die "Helena" wurde im Jahr 1875 in Rotterdam speziell für den Einsatz auf dem Rhein gebaut. Die Masthöhe beträgt 21 Meter. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young

Bislang konnten Bootsfreunde aus Düsseldorf häufig nur im Schifffahrt-Museum zahlreiche Modelle von Rheinschiffen begutachten, doch nun gibt es für sie und alle anderen Interessenten auch die Möglichkeit, ein solches Schiff in echt zu bewundern.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Schifffahrt-Museums im Schlossturm und des 70-jährigen Bestehens des Freundeskreises wurde die historische „Helena“, ein Frachtschiff aus Eisen, als besonderes Highlight in die NRW-Landeshauptstadt geholt. Die „Helena“ ist ein eindrucksvoller Zweimaster, der auch heute noch mit seinen 400 Quadratmetern Segelfläche in Fahrt kommen kann.

Dann legt das historische Schiff in Düsseldorf an

Besucher des Schifffahrt-Museums haben die Gelegenheit, das 40 Meter lange Schiff am Ufer der Altstadt zu betreten und zu erkunden. Dank des Engagements des Freundeskreises konnte dieses einzigartige Ausstellungsstück nach Düsseldorf gebracht werden. Der Eintritt an Bord der „Helena“ ist kostenlos und von Donnerstag (5. September) bis Samstag (7. September) jeweils von 11 bis 14 Uhr möglich. Auch am Tag des offenen Denkmals am Sonntag (8. September) können Interessierte das Schiff von 11 bis 17 Uhr besichtigen. Mitarbeitende des Museums stehen bereit, um über die Geschichte des Schiffes zu informieren.

Bürgermeisterin Clara Gerlach äußert sich begeistert: „Die ‚Helena‘ lässt die Zeit der Frachtschifffahrt lebendig werden. Für die Besucherinnen und Besucher eröffnet sich die Möglichkeit, die Rheinschifffahrt von vor 150 Jahren hautnah zu erleben. Außerdem spiegelt das Schiff die enge Beziehung zwischen Düsseldorf, dem Niederrhein und den Niederlanden wider.“

Das macht die „Helena“ so besonders

Die „Helena“ zählt zu den letzten Segelfrachtschiffen, die einst den Rhein befuhren. Sie wurde bis ins Detail in den Zustand ihres Baujahres 1875 restauriert, was den Besuch dieses Schiffes zu einem besonderen Erlebnis macht. Ernst Lamers, Vorstandsvorsitzender des Freundeskreises, betont: „Am Niederrhein und auch weiter rheinaufwärts gibt es nur noch wenige dieser prächtigen alten Segelschiffe. Daher möchten wir der Öffentlichkeit und unseren Museumsbesuchern die Gelegenheit bieten, ein solches Stück Geschichte kostenlos zu erleben.“

Die „Helena“ wurde 1875 in Rotterdam speziell für die Fahrt auf dem Rhein gebaut. Ihr Mast ist 21 Meter hoch, doch da die Rheinbrücken nur eine Durchfahrtshöhe von 13 Metern erlauben, müssen die Masten für die Passage umgelegt werden. Bis 1911 war das Schiff aktiv auf dem Rhein unterwegs, bevor es nur noch geschleppt wurde. Im Jahr 1979 drohte das Ende auf der Abwrackwerft, doch eine Gruppe Rotterdamer Industrieller gründete eine Stiftung, um das Schiff zu retten. Nach einer umfangreichen Restaurierung im Jahr 2003 steht die „Helena“ nun unter Denkmalschutz.

Weiteres historisches Highlight in Düsseldorf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rheinbahn (@rheinbahn)

Neben dem Rheinschiff dürfen sich Freunde geschichtsträchtiger Fortbewegungsmittel auf ein weiteres Highlight freuen: So kann in der Landeshauptstadt nun auch eine 115 Jahre alte Mettmanner Straßenbahn bewundert werden. Diese bereichert ab sofort die historische Ausstellung in Betriebshof „Am Steinberg“ der Rheinbahn in Düsseldorf-Bilk.

„Endlich wird unsere Straßenbahn für die Öffentlichkeit wieder zugänglich und erlebbar. Ich freue mich, dass die alte Bahn hier unter den anderen musealen Exponaten gut aufgehoben ist“, freut sich Mettmanns Bürgermeisterin Sandra Pietschmann.

Wer die Bahn sehen möchte, hat am Sonntag (8. September) die perfekte Gelegenheit dazu: Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals in Düsseldorf öffnet der historische Betriebshof Am Steinberg von 11 bis 18 Uhr seine Tore. Um 14 Uhr wird die Mettmanner Oldiebahn durch die Mettmanner Stadtkonservatorin Dr. Yasmin Renges vorgestellt. Der Eintritt ist frei. Mehr zum Tag des offenen Denkmals haben wir euch an dieser Stelle zusammengefasst.