Der ehemalige TV-Moderator Stefan Raab mischt in den Medien wieder mit: In zwei Instagram-Videos, veröffentlicht rund um Ostern, deutete er ein von vielen erhofftes Comeback an. Dahinter steckt eine Revanche gegen Box-Weltmeisterin Regina Halmich. Datum und Location des Ringkampfes sind seither bekannt, Tickets stehen weiterhin zum Verkauf.

Stefan Raab meldet sich nach neun Jahren mit Instagram-Video zurück

Raab, der sich 2015 aus dem Fernsehen zurückgezogen hatte, zeigt sich in dem Video am Ufer eines Sees, am Angeln und Entspannen. Sein „ewiger Showpraktikant“ Elton überredet ihn scherzhaft zu einem Comeback, allerdings nur, wenn er neun Millionen Follower auf Instagram erreicht. Eine Anlehnung an eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands, Pamela Reif.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stefan Raab (@therealstefanraab)

Raab-Comeback: Zweites Video offenbart Boxkampf am 14. September 2024

Nachdem das erste Video über 60 Millionen Mal geklickt wurde, folgte ein zweites am Ostermontag. Darin verkündet Elton, dass die Follower-Zahl nicht erreicht wurde (Stand, 2. April, 14.30 Uhr: 3 Millionen), präsentiert aber gleichzeitig einen Plan B: einen dritten Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich.

Der Ankündigung zufolge wird Raab am 14. September gegen die Profiboxerin antreten, gegen die er 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert hat. Halmich bestätigte der „dpa“ Pläne für einen dritten Fight.

Update rund eine Woche vor dem Kampf: Stefan Raabs Kräfte zehren

Am Freitag (6. September) wurde nach wochenlanger Funkstille auf dem Instagram-Kanal von Stefan Raab ein Update gepostet: Zu sehen ist der sichtlich gut genährte Raab beim harten Boxtraining mit Fitness-Influencerin Pamela Reif. Genannt wird außerdem ein „Doktor“ – die letzte Chance für Raab, wieder fit zu werden. Der Rest bleibt offen…

Boxkampf zwischen Halmich und Raab findet in Düsseldorf statt

Raab macht Ernst: Tickets für den Ringkampf sind seit Dienstag (2. April 2024) auf Eventim verfügbar. Das Spektakel findet am Samstag (14. September) im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt.

Ausgestrahlt wird die Show live auf RTL.

Gibt es noch Tickets für das Box-Spektakel?

Raab-Fans scheinen sich auf dieses Spektakel extrem zu freuen, denn nach nur wenigen Minuten waren alle Tickets bereits vergriffen. Aufgestockt wurde wieder mit Tickets für den Stehbereich für knapp 60 Euro.

Sitzplätze gab es für 80 bis 200 Euro, das VIP-Paket für 250 Euro.

Wird der Boxkampf im Fernsehen übertragen?

Der Boxkampf wird von RTL übertragen, allerdings nicht live, sondern mit einer halben Stunde Verzögerung. In den Ring geht es für Raab und Halmich um 19.45 Uhr, die Show im TV beginnt allerdings erst zur Primetime um 20.15 Uhr. Bis 23.15 Uhr wird dann gefightet, im Anschluss folgt „Der Talk danach“.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum PSD Bank Dome?

Wer mit dem Auto anreisen möchte, der kann auf eine eigene Tiefgarage am PSD Bank Dome zurückgreifen. Dort stehen 2500 Stellplätze zur Verfügung. Eine Alternative sind die beiden Parkplätze direkt am Dome. Die Parkgebühr beträgt sieben Euro. Diese öffnen jeweils zwei Stunden vor der Veranstaltung und schließen spätestens zwei Stunden nach der Veranstaltung wieder.

Die Adresse für euer Navi lautet: DEG-Platz 1, Theodorstraße 281, 40472 Düsseldorf

Wie komme ich mit der Bahn hin?

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, nutzt am besten die Straßenbahn 701, die unmittelbar vor der Stätte eine Haltestelle „PSD Bank Dome“ hat. Auch die Buslinien 756 und 758 haben mit „DOME/Am Hülserhof“ eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe.

Raab Entertainment: Neue Produktionsfirma gegründet

Fest steht auch, dass Raab Anfang des Jahres die Produktionsfirma Raab Entertainment gegründet hat. Das Unternehmen entwickelt „Bewegtbild-Inhalte für alle Sender, Plattformen und Kunden“, beschreibt es sich selbst auf LinkedIn. Zum Portfolio gehört im Übrigen auch der Boxkampf gegen Halmich.

Weiterlesen: Termine in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Events und Messen im Überblick