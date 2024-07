Taylor Swift Supporting-Act Gracie Abrams kommt nach Düsseldorf

Diese Nachricht dürfte für Freudenschreie sorgen: Die US-amerikanische Singer- und Songwriterin Gracie Abrams kommt nach Düsseldorf. Wie die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Account bekannt gab, wird sie 2025 mit ihrem neuen Album „The Secret of Us“ auf Europa-Tournee gehen. Dabei ist auch ein Stopp in der NRW-Landeshauptstadt geplant.

Anhänger dürften die Sängerin bereits als Supporting-Act von Superstar Taylor Swift kennen. So performte die Künstlerin im Vorprogramm der „The Eras Tour“, welche bald auch in NRW zu sehen sein wird. Mehr zum Konzert-Highlight lest ihr hier. Daneben findet sich auf dem neusten Album das Song-Feature mit dem Mega-Pop-Star „Us“, welches Fans weltweit begeisterte und schon jetzt Millionenfach gestreamt wurde. Ein Besuch des Gracie Abrams Konzert lohnt sich also auch für Swifties. Alles, was ihr zum Auftritt in Düsseldorf wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wo findet das Konzert von Gracie Abrams in Düsseldorf statt?

Der Düsseldorfer Auftritt von Gracie Abrams findet in der Mitsubishi Electric Halle statt. Neben der NRW-Landeshauptstadt ist die Künstlerin noch in Stuttgart, Hamburg und Berlin auf der Bühne zu sehen.

Wann tritt Gracie Abrams in Düsseldorf auf?

Das Konzert von Gracie Abrams ist für den 21. Februar 2025 datiert.

Wie ist der Zeitplan für das Konzert?

Der vorläufige Ablauf für das Konzert von Gracie Abrams in Düsseldorf am 21. Februar 2025 sieht wie folgt aus:

Einlass : tba

: tba Auftritt Gracie Abrams: 20 Uhr

Gibt es noch Tickets für den Auftritt in Düsseldorf?

Karten für das Konzert befinden sich seit Mittwoch, dem 17. Juli, im Presale. Dieser ist in mehrere Phasen aufgeteilt. So startete jeweils um 10 Uhr ein exklusiver Vorverkauf für Kunden der Telekom sowie dem Streaminganbieter RTL+.

Doch nicht nur das. Alle, die sich Gracie Abrams neustes Album „The Secret of Us“ vor dem Release im Juni 2024 im offiziellen Shop vorab gekauft haben, erhalten eine Mail mit einem Presale-Code für den früheren Vorverkauf. Ebenso bekommen Fans, die sich unter gracieabrams.com/tour registriert haben, am 17. Juli ab 14 Uhr einen Code per Mail, mit dem sie schon zwei Tage vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart Tickets für das Konzert ergattern können.

Am Donnerstag, den 18. Juli, startet anschließend der Presale bei Ticketmaster. Um hier an Karten zu kommen, benötigt ihr lediglich ein Konto beim Ticketseller. Ab 10 Uhr werden die Tickets zum Kauf stehen.

Der reguläre Ticketvorverkauf startet dann am 19. Juli. Konzertkarten werden dann auf allen gängigen Verkaufsplattformen zur Verfügung stehen.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

In der Mitsubishi Electric Halle finden bis zu 7500 Zuschauer Platz. Verlassen solltet ihr euch allerdings nicht darauf, dass am Ende Tickets übrig bleiben. Immerhin sind es gerade einmal vier Shows, die Gracie Adams in Deutschland spielt. Daher könnte der Andrang auf die Karten mit fortlaufender Zeit durchaus steigen.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Mitsubishi Electric Halle?

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Mitsubishi Electric Halle anreisen möchte, findet eine Vielzahl von Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Halle. So habt ihr nur wenige Gehminuten von der Halle die Haltestellen Markenstraße, Karl-Geusen-Straße oder den S-Bahnhof Oberbilk.

Folgende Bahnen, Straßenbahnlinien und Busse halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 705

U-Bahn: U74

Bus: 721, 732, 782, 785, 827

S-Bahn: S1, S 6

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier ansehen.

Wo kann ich mit dem Autoparken?

Unmittelbar an der Halle ist eine große Parkfläche, die aber auch schnell voll ist. Die Parkfläche findet ihr hier. Wer mit dem Auto anreist, sollte folgende Adresse ins Navi eingeben:

Siegburger Str. 15

40591 Düsseldorf