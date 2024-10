Wer öfters in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs ist, dem dürfte die Gruppe von Läufern, die im Shirt mit der Aufschrift „Sunday Running Club“ ihre Runden entlang des Rheins joggt, bereits aufgefallen sein. Doch wer sind diese Leute und was steckt hinter dem „Club“? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier.

Was ist der „Sunday Running Club“ in Düsseldorf?

Obwohl die Vermutung nahe steht, steckt hinter dem Lauftreff kein Sportverein bzw. Club. Stattdessen organisiert das Modelabel „Another Cotton Lab“ aus Hilden das Jogging-Event. Über 77.000 Menschen folgen dem jungen Label auf Instagram und auch über die Grenzen des Rheinlands hinaus ist die aufstrebende Brand unter Fashionliebhabern für seine zeitgenössischen Prints bekannt. Um Mode geht es beim „Sunday Running Club“ allerdings nicht hauptsächlich. Sicherlich sehen die eigens für das Lauf-Event entworfenen Shirts nicht schlecht aus, jedoch soll hier der Spaß an der Sache – und zwar dem Laufen – im Vordergrund stehen.

Statt einem elitären Joggingclub erwartet Interessierte hier ein Zusammenkommen Gleichgesinnter in entspannter Atmosphäre. So kann beim „Sunday Running Club“ zwischen einer einfachen 5 Kilometer- oder einer fortgeschrittenen 10 Kilometer-Runde durch die Stadt gewählt werden. Auch in Sachen Geschwindigkeit wird darauf geachtet, niemanden zurückzulassen, sodass sowohl erfahrene Läufer als auch Neulinge herzlich willkommen sind. Im Anschluss geht es für alle, die nach getaner Arbeit noch etwas sozialisieren wollen, in das Café Cøffe am Carlsplatz. Dort kann das Laufevent bei gutem Kaffee ausgeklungen werden.

Wann und wo findet der „Sunday Running Club“ statt?

Wie der Name schon verrät, findet der Lauftreff in der Regel am Sonntag statt. Treffpunkt ist dabei das Café Cøffe am Carlsplatz. Adresse: Benrather Straße 6B, 40213 Düsseldorf

Wer an der 10 Kilometer-Route teilnehmen möchte, kommt um 8.45 Uhr zum vereinbarten Ort. Läufer der 5 Kilometer-Strecke treffen sich hingegen um 9.30 Uhr.

Neben den sonntäglichen Joggingrunden veranstaltet „Another Cotton Lab“ aber auch immer wieder Laufevents unter der Woche. So trafen sich die Teilnehmer des „Clubs“ erst vor Kurzem am Mittwochabend vor der Fett Weinbar, wo nach dem Laufen bis spät in die Nacht gefeiert wurde. Wer früh genug da war, konnte sich darüber hinaus auch eines der heiß begehrten Shirts des „Clubs“ unter den Nagel reißen und mit diesem an den Start gehen. Wie das Modelabel auf seiner Instagram-Seite schreibt, sollen über 400 Läufer teilgenommen haben. Weitere Events dieser Art sollen daher folgen.

Wie kann ich teilnehmen?

Die Teilnahme am „Sunday Running Club“ ist kostenlos und unverbindlich. Auf Starva, einem sozialen Netzwerk für Sportler, können alle kommenden Termine eingesehen werden. Trinkflasche nicht vergessen!

