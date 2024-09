Schlagerdinner kommt nach Düsseldorf: Das steckt dahinter!

Dinner bei vollkommener Dunkelheit? Krimidinner, bei denen plötzlich jemand tot vom Stuhl kippt? Alles kalter Käse und Kaffee von gestern! Türen auf, Spot an, hier kommt das Schlagerdinner!

Tatsächlich plant die Essener Event-Agentur „World of Dinner“ mit dem neuen Format eine ganz eigene, bislang noch unerschlossene Zielgruppe ins Fadenkreuz zu fassen: Schlagerfans! Bereits am 17. August 2024 fand die Premiere vom Schlagerdinner im Atlantic Grand Hotel in Travemünde an der Ostsee statt – und das Feedback seitens der Teilnehmer war scheinbar so gut, dass es jetzt munter weitergeht. Über 20 Termine sind in ganz Deutschland geplant, in NRW neben Düsseldorf unter anderem auch in Dortmund (2. November in der Spielbank Hohensyburg) und in Köln (1. Februar 2025 im Eltzhof). Den kompletten Terminplan könnt ihr hier nachlesen.

Schlagerdinner in Düsseldorf: Termin, Dresscode und alle Infos

In Düsseldorf findet das Schlagerdinner am 3. November im Hilton Hotel statt – nur einen kurzen Sprung vom Rhein entfernt.

Der Clou des Abends: in der fiktiven Fernseh-Show „Die TV-Schlagerparade“ werdet ihr selbst zum VIP der glitzernden Welt der Schlagerstars. Moderator Benny Dorm und seine Band „Fiesta Mexicana“ legen dazu die passenden Hits von Heino, Udo Jürgens, Howard Carpendale, Jürgen Drews und Co. auf, während ihr euch über ein herrliches Vier-Gang-Menü hermachen dürft. Serviert werden Mariniertes Putensteak auf Waldpilzrisotto und Zuckerschoten-Tomatenragout, dazu gibt es kühle Getränke. Die schlechte Nachricht: Letztere sind im stolzen Preis von knapp 110 Euro nicht enthalten und müssen einzeln bezahlt werden.

Apropos Preis: Das Ticket für den Abend kommt in drei Varianten für das genannte Menü, für Vegetarier und speziell für Diabetiker und Allergiker – preislich gibt es dabei keine Unterschiede.

Um den Abend möglichst stilecht zu feiern, solltet ihr euch übrigens vorab passend in Schale schmeißen: Als Dresscode erwünscht ist alles von bunt bis schrill und von 60er-Jahre-Chic bis heutiger Rambazamba. Wer sich besonders in Zeug legt, darf sich am Ende des Abends über eine Auszeichnung freuen: die besten Outfits werden prämiert!

Infos:

Ort: Hilton Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 20, 40474 Düsseldorf

Hilton Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 20, 40474 Düsseldorf Termin und Uhrzeit: Sonntag, 3. November 2024, ab 19 Uhr

Sonntag, 3. November 2024, ab 19 Uhr Tickets: via Eventim

Düsseldorf feiert den Schlager

Das Schlagerdinner ist nicht die einzige Manifestation des Genres, welche in den nächsten Monaten von sich reden machen wird. Denn neben dem Schlagerdinner schlägt auch auf der Ratinger Straße bald das Herz zahlreicher Schlager-Fans höher: Im ehemaligen Schlösser Quartier Bohème soll es sich schon bald ein waschechtes Schlager Café bequem machen – inklusive passender Gestaltung der Innenräume rund um den berühmt-berüchtigten Henkel-Saal.

Ein ganz großes Thema spielt der Schlager auch beim Oktoberfest, welches bereits ab Mitte September bis Anfang Oktober in zahlreichen Düsseldorfer Locations gefeiert wird – darunter auch in den Kasematten am Rhein. Welche Events in Düsseldorf ihr in den kommenden Wochen außerdem nicht verpassen dürft, zeigen wir euch hier.