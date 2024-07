Am 17. August wird es wieder laut im Düsseldorfer Volksgarten. Dann wird die Ballonwiese Austragungsort des „Umsonst & Draußen“-Festivals „Rock gegen Rechts“. Seit 2013 schon ist das Festival im Volksgarten zu Gast und hat sich längst etabliert.

Ab 14 Uhr geht es mit der 11. Ausgabe los. Neben neun Künstlern und Bands werden auch viele Informationsstände, Ausstellungen und Beiträge zum Thema Rassismus aufgebaut sein. So erhalten Initiativen und Gruppen die Möglichkeit, sich einer größeren Öffentlichkeit mit ihrer Arbeit vorzustellen. Unter anderem sind die Flüchtlingsinitiative Stay!, amnesty international oder auch die Falken.

Diese Künstler sind bei „Rock gegen Rechts“ im Düsseldorfer Volksgarten

Neun Künstler und Bands stehen am Samstag, den 17. August auf der Bühne. Das ist das Line-Up:

Pöbel MC (Rap)

DJ Jaykay (Electro)

The toten Crackhuren im Kofferraum (Punk)

Converse Quartett (Streichquartett)

Anke Kid Joe (Punk)

Nikra (Punk)

Nanti (Rap)

Oh Henry (Indie-Pop)

Deep Ya Deep (Indie-Pop)

Moderiert wird „Rock gegen Rechts“ von der Düsseldorfer Rapperin Tice. Sie stand bereits 2014 auf der Bühne des Events.

So kommt ihr zum „Rock gegen Rechts“ in den Düsseldorfer Volksgarten

Um zu „Rock gegen Rechts“ zu gelangen, müsst ihr zur Haltestelle Oberbilk. Das schafft ihr am besten mit der S1 oder den beiden U-Bahnen U77 und U79. Ihr könnt alternativ auch bis zur Haltestelle Volksgarten fahren mit der S6 oder der U79. Auch die U74 fährt zum Oberbilker U-Bahnhof. Wollt ihr mit dem Bus anreisen, nutzt die 721 oder die 722 bis zur Haltestelle Karl-Geusen-Straße.

Wollt ihr mit dem Auto anreisen, fahrt am besten über die A46 und nutzt die Ausfahrt Universität/Zentrum und fahrt auf die Werstener Straße. Vor der ersten Ampel fahrt ihr dann rechts auf An den großen Banden/Stoffler Kapellenweg, von dort müsst ihr nur noch den Schildern folgen bis zur Ballonwiese.

Von der Innenstadt aus fahrt ihr am besten über die Witzelstraße, dann biegt ihr links in An den großen Banden ein. Wer an der Mitsubishi Electric Hall parken will, sollte dran denken, dass die Benutzung grundsätzlich kostenpflichtig ist.

So könnt ihr für „Rock gegen Rechts“ spenden

Da das Festival umsonst ist, finanziert es sich durch Fördergelder und Spenden. Wenn ihr möchtet, dass das Festival auch in Zukunft stattfindet, könnt ihr euch hier beteiligen und findet darüber hinaus noch viele weitere Informationen.

Daneben könnt ihr das Event auch unterstützen, indem ihr vor Ort Getränke und T-Shirts des Veranstalters kauft. Glasflaschen dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden.