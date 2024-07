Neues Festival bringt italienisches Lebensgefühl nach Düsseldorf

Düsseldorfer aufgepasst. Ein neues Festival kommt in die NRW-Landeshauptstadt und feiert ein Wochenende lang eines der schönsten Länder unseres Kontinents: Italien!

Das Festival :D’Italia findet im September erstmals statt und verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle Italienliebhaber zu werden. Alles, was ihr zum Event wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet das Festival :D’Italia statt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FESTIVAL :D’ITALIA (@festivalditalia.de)

Das Fest zur deutsch-italienischen Freundschaft findet vom 13. bis 15. September am Stadtstrand am Tonhallenufer in Düsseldorf statt.

Was erwartet mich auf dem Event?

Auf dem Festival erwartet euch ein buntes Programm mit 21 Austellern und etwa 50 Künstlern. Für Stimmung wird unter anderem der gefeierte italienische Musiker Ricardo Marinello sorgen. Der aus Düsseldorf stammende Tenor ist bekannt für seine außergewöhnliche Stimme und charismatischen Auftritte. Als Gewinner von „Das Supertalent“ im Jahre 2007 begeistert er sein Publikum mit einer Mischung aus Oper, Pop und klassischer Musik. Auf TikTok folgen ihm etwa eine Millionen Menschen.

Außerdem dürft ihr euch auch auf den Auftritt des Giovanni Costello Trios freuen. Mit einer Mischung aus Jazz, Pop und italienischer Musik verspricht das Trio eine grandiose Bühnenshow. Ebenfalls zu sehen sein werden der junge sizilianische Sänger Lorenzo Amore sowie die Show-Macher Carlo Savarese und Beatrice Santini, welche das Publikum durch einen Abend voller neapolitanischer Leidenschaft führen.

Daneben wird es auch eine Kunstwerkversteigerung, die Leseperformance „D@ntext“, ein Kinderprogramm sowie selbstverständlich auch mediterrane Genüsse auf dem Festival zu erleben geben. So stellen 15 verschiedene Köche ihr kulinarisches Können an Food- und Wein-Ständen sowie beim bei Live-Cooking unter Beweis.

Wer am Ende des Tages nicht genug vom italienischen Lebensgefühl bekommen hat, für den geht die Party im Eight Club weiter. Die Kultlocation in der Altstadt lädt bei der Eventreihe „Italo Club“ dazu ein, bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen.

Gibt es noch Tickets?

Der Eintritt zum Festival ist an allen Tagen kostenlos, eine Eintrittskarte wird demnach nicht benötigt.

Wer ist der Veranstalter des Festivals?

Initiatorin des Festivals ist Lidia Di Raimondo. Mit dem Festivals verfolgt sie eine ganz besondere Vision: „In Düsseldorf und Umgebung leben mehr als 20.000 Italiener. Italienisches Essen und italienischer Wein, Italien als Urlaubsland und die italienische (Lebens-)Kultur sind über alle Maßen beliebt. Da ist ein italienisches Festival schon lange überfällig“, so die geistige Urheberin. „Als Italienerin in Düsseldorf liegt es mir besonders am Herzen, das Festival :D’Italia fest zu etablieren und ein Pendant zum Frankreich-Fest und zum Japan-Tag zu schaffen.“

Bei der Umsetzung unterstützt wird Di Raimondo von Mit-Organisator Kyung il-Han, welcher bereits beim Düsseldorfer Jazz-Festival Lovebird mitgewirkt hat, italienischen Kulturvereinen, Institutionen, Gastronomiebetrieben und Künstlern. Als Partnerstadt von Palermo ist auch der Verein Palermo-Düsseldorf e.V. engagiert, ebenso wie Italia Altrove e.V., und Società Dante Alighier. Als Schirmherr der Veranstaltung konnte Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller gewonnen werden.

:D’Italia: Das sind die Öffnungszeiten des Italien-Festivals

Die Öffnungszeiten des Festival :D’Italia sehen wie folgt aus:

Freitag, 13. September 2024:

15 bis 22 Uhr

Samstag, 14. September 2024:

12 bis 22 Uhr

Sonntag, 15. September 2024:

12 bis 21 Uhr

Wie komme ich zum Festival :D’Italia?

Zum Event reist ihr am besten mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV an. Wer mit der Düsseldorfer U-Bahn kommt, fährt bis zur Haltestelle Tonhalle / Ehrenhof. Hier halten die Linien U U70, U75, U76, U77. Wer hingegen mit der Stadtbahn anreist, nimmt entweder die Linie 701, 705 oder 706 und fährt mit dieser mit zur Station Sternstraße. Von beiden Haltestellen sind es nur wenige Meter bis zum Ort des Geschehens.

Autofahrer können ihren fahrbaren Untersatz derweil auf dem Parkplatz „Untere Werft“ oder im Parkhaus des Campus am Kunstpalast (E.ON-Platz 1D) abstellen. Weitere Möglichkeiten zum Parken in Düsseldorf haben wir hier für euch zusammengefasst.

Adresse: Stadtstrand, Tonhallenufer 2, 40479 Düsseldorf