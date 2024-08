Gourmet Festival in Düsseldorf: Das waren die Food-Highlights

Das Wochenende in Düsseldorf stand im Zeichen der Feinschmecker. 212 Restaurants, Gastronomen, Delikatessen-Händler und Co. versammelten sich beim 12. Gourmet Festival in weißen Zelten auf der Kö, um ihre feinsten Speisen und Getränke unters Volk zu bringen. Dabei übertrafen sich manche Aussteller selbst. Darunter Sebastian „Sepp“ Staudinger vom Restaurant „Staudi’s“ auf der Münsterstraße. Der Sternekoch hatte den Gourmet-Festival-Besuchern eine ganz ausgefallene Kreation mitgebracht, die sowohl Feinschmecker als auch gestandene Fastfood-Liebhaber begeistern könnte: eine Oktopus-Currywurst!

Oktopus-Currywurst bei Staudi’s

Tonight Düsseldorf hat den Glamour-Snack für 14 Euro probiert und kann behaupten: Der scharf angebratene Pulpo mit Curry-Ketchup kann etwas! Der Oktopus wurde – ähnlich wie die herkömmliche Currywurst – in kleine Scheiben geschnitten, kross angebraten und mit einer edlen Tomaten-Kapern-Sauce sowie Curry-Ketchup serviert. Als erfrischendes Topping gab es pink gefärbte Algen und eine würzige Mayonnaise. Was für den einen oder anderen befremdlich klingen mag, schmeckte tatsächlich lecker – sofern man sowohl Oktopus als auch Currywurst mag. Allerdings war das Gericht für 14 Euro kein Sattmacher, sondern eher eine gourmettechnische Spielerei am Rande, aber definitiv einen Versuch wert.

Austern bei Zwanzig23

Außerdem ein absolutes Must-Try waren die Austern aus der Normandie am Stand von Zwanzig23 by Lukas Jakobi. Der 30-jährige Sternekoch hat sich für seine Festival-Besucher etwas ganz Besonderes ausgedacht und neben den klassischen Austern mit Zitrone auch Austern „Zwanzig23-Style“ serviert. Diese waren mit einer köstlichen Vinaigrette angereichert. Im Gespräch mit Tonight Düsseldorf erklärte er uns das Rezept: „Wir haben einfach die ganzen Tomaten von unserem Bauern zu so einem Tomatenwasser verarbeitet und die mit so einer grünen Chili-Marmelade abgeschmeckt und mit Passionsfrucht – also Süße, Säure, Schärfe.“ Drei Austern gab es hier für 12 Euro.

Trüffelpasta aus dem Parmesanlaib bei Frank Trüffelmann

Für alle Trüffel-Fans gab es an verschiedenen Ständen auch frische Pasta aus dem Parmesanlaib mit frisch geriebenem schwarzem Trüffel. Wir haben die Pasta von Frank Trüffelmann probiert und waren einfach begeistert. Hier stimmte einfach alles – von der Frische der Pasta über die Cremigkeit des Parmesans bis hin zum intensiven Trüffel-Aroma bot ein Besuch dieses Standes einen Hochgenuss für alle Sinne!

Street Food aus Mauritius

Wenn schon Food-Festival, dann richtig: Neben Trüffelpasta, Austern, Champagner und Co. lohnt sich auch mal ein Besuch bei einem exotischeren Aussteller. Der Street-Food-Stand aus Mauritius hat knackige Teigtäschchen- und röllchen im Angebot. Die aus gelbem Erbsen- oder Weizenmehl gefertigten Teigwaren machen optisch zwar nicht so viel her, aber sind mit leckerem gelben Curry gefüllt und werden mit scharf-fruchtigen Saucen gereicht.

