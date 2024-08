Oktopus-Currywurst? Düsseldorfer Gourmet Festival mit crazy Kreationen

Vom 23. bis zum 25. August steht die Düsseldorfer Königsallee wieder im Zeichen internationaler Feinschmecker. Dann locken 212 Aussteller aus den gehobensten Küchen der Welt auf die luxuriöse Flaniermeile mitten in der NRW-Landeshauptstadt und verführen Düsseldorfer und Touristen zu einer längeren und genussreichen Verweildauer auf der dekadenten Shopping-Straße. Was euch hier geboten wird, übertrifft wohl so manche kulinarischen Erfahrungen.

Und: 65 Aussteller sind beim 12. Düsseldorfer Gourmet Festival neu mit dabei. Bei der Pressekonferenz des Feinschmecker-Events am 20. August bekamen wir einen ersten Vorgeschmack auf das, was Düsseldorfs Gaumen am Wochenende erwartet. So viel vorweg: Was auf uns zukommt, ist Hochkultur für den Magen!

Zwanzig23: Sternekoch Lukas Jakobi feiert Premiere beim Düsseldorfer Gourmet Festival 2024

Erfolgs-Gastronom und zweifacher Sterneträger (rot und grün) Lukas Jakobi feiert seine Aussteller-Premiere beim Düsseldorfer Gourmet Festival 2024. „Den Probedurchlauf haben wir neulich bei der Ausgabe in Mönchengladbach gemacht, damit uns die Fehler in Düsseldorf nicht passieren“, bemerkt er keck. Was können wir von dem 30-jährigen Restaurant-Betreiber („Zwanzig23“ in Bilk) erwarten? „Wir versuchen alles zu 90 Prozent so anzubieten wie wir es auch im Restaurant servieren. Teilweise müssen wir kleine Abwandlungen vornehmen, weil es bei der Masse nicht anders möglich ist“, so der humorvolle Hesse.

Zu teuer? So viel müsst ihr für Edel-Snacks beim Gourmet-Festival wirklich bezahlen

Jakobis Signature-Dish gibt’s beim Gourmet Festival in Düsseldorf für 15 Euro: Sashimi vom Lachs an Kimchi mit Kaviar und Schnittlauch. Dabei setzt Jakobi auf regionale Zutaten: „Den Spitzkohl beziehen wir aus Duisburg, Ingwer und Chilli stammen aus einem Gewächshaus in Haan.“ Den grünen Stern hat der Spitzenkoch übrigens für die angewandte Nachhaltigkeit in seiner Küche erhalten.

Bei den Streetfood-Variationen kooperiert der Koch mit Pure Pastry am Carlsplatz. „Den Signature-Dish gibt es dann noch als Streetfood, also in dem Fall als Smash-Croissant von Pure Pastry mit Kimchi und Lachs-Tartar aus den Bauchteilen vom Lachs.“ Das Croissant bekommt ihr für 10 Euro. Außerdem bietet Lukas Jakobi einen Hotdog mit Sauerteig-Brioche und Kimchi-Coleslaw an und vereint damit amerikanisch-koreanische Fusion-Küche mit bodenständiger Fastfood-Ausführung zum kleinen Preis. Den extravaganten Hotdog gibt es beim Gourmet Festival für 12 Euro.

Dazu werden hochwertige Longdrinks wie Gin Tonic oder Skinny Bitch (Wodka mit Sprudelwasser und Zitrone) gereicht (10 Euro). Aber auch Champagner darf nicht fehlen. Schließlich warten am Stand von Zwanzig23 neben den oben genannten Speisen auch frische Austern (3 Stück für 12 Euro). Eine Flasche Champagner (Nicolas Feuillate Vintage, Jahrgang 2018) gibt es am Stand von Lukas Jakobi schon für 59 Euro. „Wer drei Flaschen auf einmal holt, zahlt nur 150“, frohlockt der leidenschaftliche Gourmet.

Gourmet Festival 2024 in Düsseldorf: Auch diese Newcomer sind dabei

Ebenfalls interessant für viele Besucher – die beispielsweise mit dem Auto zum Gourmet Festival nach Düsseldorf anreisen – ist der Stand der Newcomerin Desiree Kleiner mit ihrer Marke NullAlkohol. Die Unternehmerin hat ihren alkoholfreien Getränke-Onlineshop erst Ende 2023 gegründet und hat mit ihrer Teilnahme als Ausstellerin beim Düsseldorfer Gourmet Festival quasi schon den Zenit der Kulinarik-Szene erklommen. Ob Weine, Schaumweine, Aperitifs, Cocktails oder Biere – bei NullAlkohol bleiben keine Wünsche mehr offen. Nur der Rausch bleibt natürlich aus. Tipp: Um 16 Uhr finden an allen drei Festivaltagen Verkostungen bei NullAlkohol statt.

Bei Waldgold, dem Stand von Johannes Frankenfeld, liegt der Fokus auf Waldprodukten: „Wir von Waldgold möchten, dass unsere Kunden den Wald als nachhaltige Nahrungsquelle wiederentdecken.“ Auf der Speisekarte findet ihr daher weder kalifornische Mandeln noch italienische Pinienkerne, sondern deutsche Bucheckern und andere hochwertige Waldprodukte.

Delikatessen-Händlerin Stefania Lettini verwandelt Kö in Piazza Italia

Ein weiteres Highlight unter den diesjährigen Newcomern ist Delikatessen-Händlerin Stefania Lettini, die den Platz um den „Bergischen Löwen“ im Süden der Kö in eine Piazza Italia verwandelt. Hier erwarten euch echt italienische Aperitifs, Parmesan- und Prosciutto-Stände, Pasta aus dem Parmesanlaib, Paninis und authentische Dolci (Desserts) aus Puglia, der Heimat Lettinis.

Auch eine Live-Koch-Action soll Besucher des Gourmet Festivals begeistern. Lettini: „Ihr könnt sehen, wie wir für euch frische Orechiette formen.“ Kleiner Gag am Rande: Statt mit Euros zahlt ihr auf der Piazza Italia mit italienischen Lire, die ihr vor Ort umwandeln könnt. 1 Euro sind 1000 Lire. Die Preise auf der Piazza Italia können sich sehen lassen. So bekommt ihr hier eine Flasche hochwertigen Prosecco schon für 25 Euro, ein Glas Wein für 6 Euro, ein Peroni-Bier für 4 Euro, Trüffel-Pasta aus dem Parmesanlaib für 15 Euro, einen Parmaschinkenteller ab 12 Euro und Desserts für 5 Euro.

Extravagnte Kreation beim Gourmet Festival: Staudi’s serviert Oktopus-Currywurst

Ein weiterer Höhepunkt unter den Newcomern beim Gourmet Festival ist der Stand von Sebastian „Sepp“ Staudinger, der in diesem Jahr von Metro gesponsert wird. Der Betreiber des „Staudi’s“ (Münsterstraße 115) verwöhnt seine Gäste bei der diesjährigen Ausgabe mit ausgefallenen Kreationen. Unser persönliches Highlight: eine Oktopus-Currywurst!

Der Sterne-Gastronom bei der Pressekonferenz im eigenen Lokal: „Wir orientieren uns auch beim Gourmet Festival am modernen deutschen Leitfaden.“ So steht neben der ausgefallenen Currywurst auch ein geschmortes Zungenstück vom Rind mit Pfifferlingen und eingelegtem Gemüse auf der Karte. Zudem ließ der Sternekoch sich von seiner Frau Magda inspirieren, die die Idee des polnischen Nationalgerichtes Pirogge mit eingebracht hat. Diese werden beim Gourmet Festival an Bergkäse gereicht.

