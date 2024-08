Wiesn-Feeling in Düsseldorf: Gleich mehrere Veranstalter laden auch 2024 zum Oktoberfest ein. Als einer der beliebtesten Treffpunkte am Rheinufer wieder mit dabei sind auch die Kasematten. Was euch vor Ort erwartet und was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Oktoberfest 2024 an den Kasematten am Düsseldorfer Rheinufer

Termin: 21. September bis 6. Oktober 2024, täglich von 9 bis 24 Uhr

Ein herzhaftes „Proscht“ und „O’zapft is!“ erwartet euch ab dem 21. September in Düsseldorfs größtem Biergarten direkt am Rhein. Wenn dann noch um 12 Uhr feierlich das erste Fass angestochen wird, geht es garantiert wieder rund – und das alles mit einem wunderbaren Ausblick auf den Rheinturm und die Rheinpromenade.

Danach erstrahlen die Kasematten bis zum 6. Oktober täglich in bayrischem Blau-Weiß. Geöffnet ist die Location täglich von 9 bis 24 Uhr.

Abseits von deftigen Schmankerln, Oktoberfest-Bier und Wies’n Flair, erwartet euch übrigens auch die passende musikalische Begleitung. Wer da nicht in Schunkellaune kommt, dem können wir auch nicht weiterhelfen! Und was euer Outfit angeht: Trachtenkleidung ist gerne gesehen, aber kein Muss.

Oktoberfest 2024 auf den Niederkasseler Wiesen in Düsseldorf

Termin: Samstag, 26. Oktober 2024, ab 18 Uhr

Unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke findet am 26. Oktober das Oktoberfest auf den Niederkasseler Wiesen statt. Dort heißt es dann bereits zum 17. Mal „O’zapft is“. Veranstalter ist der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf-Niederkassel. Karten für das Oktoberfest gibt es nur über die Webseite des Schützenvereins zu kaufen, sie kosten entweder 20 Euro (Stehplatz) oder 22 Euro (Sitzplatz).

Oktoberfest 2024 im Düsseldorfer Café Süd

Termine: noch nicht bekanntgegeben / Vorjahr: ab Freitag, 15. September 2023, 18 Uhr, sonntags und an Feiertagen ab 12 Uhr

Zwar keine Party, aber mindestens ebenso gut: Im Café Süd kommt ab Mitte September Oktoberfest-Gaumenschmaus auf den Tisch. Wer in der Zeit vom 15. September bis zum 3. Oktober nicht extra nach München pilgern will, findet hier die perfekte Alternative. Von der ofenfrischen Schweinshaxe bis zum Brezn über das Hofbräu Wiesenbier vom Fass und Kaiserschmarrn als Nachtisch wird euch einiges aufgetischt, was die Lederhose und das Dirndl schnell enger werden lässt.

Weitere Infos findet ihr zeitnah über die Homepage vom Café Süd.

Adresse: Am Südfriedhof 20, 40221 Düsseldorf