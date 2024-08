Neues Festival in Düsseldorf: Das erwartet euch bei „Hot in Heerdt“

Ende August dürfen sich Freunde der Musik aus Düsseldorf auf eine neue Veranstaltung in der NRW-Landeshauptstadt freuen. So findet im linksrheinischen Teil der Stadt zum ersten Mal das Benefiz-Festival „Hot in Heerdt“ statt. Was euch erwartet, wie viel die Tickets kosten und alle weiteren Infos findet ihr hier.

Wann und wo findet „Hot in Heerdt“ statt?

Das Benefiz-Festival findet am Sonntag, den 25. August, im namensgebenden Stadtteil Heerdt statt. Austragungsort ist das Vereinsgelände des Sportclubs HTV (Am Heerdter Hof 38). Los geht es ab 15 Uhr, bis 22 Uhr könnt ihr das Tanzbein schwingen oder euch mit Nachbarn und Anwohnern des Viertels bei einem kühlen Getränk austauschen.

Termin: Sonntag, 25. August 2024, 15 bis 22 Uhr

Welche Bands treten auf?

Bei „Hot in Heerdt“ dürft ihr euch auf ein Line-up aus fünf verschiedenen lokalen Gruppen freuen. Hierbei handelt es sich um Amateur-Bands, denen mit dem Festival eine große Bühne gegeben wird. Den ein oder anderen Newcomer werdet ihr hier also garantiert kennenlernen.

Folgende Bands treten auf:

Tupelo Honey (Accoustic-Pop-Coverband)

Leisure Time Rock (Rock-Pop-Coverband)

Tanzorchester Duffydorf (Rock und Pop)

All I See Is Nothings (Punk-Indie-Rock)

Innofection (Rock-Pop-Cello)

Gibt es noch Tickets?

Tickets für das Musik-Event werden ausschließlich vor Ort verkauft. Erwachsene zahlen pro Eintrittskarte 10 Euro, während Studierende 5 Euro für ihr Ticket auf den Tisch legen müssen. Kinder kommen kostenlos auf das Festival.

Da es sich bei „Hot in Heerdt“ um eine Benefiz-Veranstaltung handelt, werden alle Einnahmen des Festivals einem guten Zweck gespendet. So geht der Erlös an den Gutenachtbus, welcher eine Anlaufstelle für viele obdachlose und hilfsbedürftige Menschen in Düsseldorf ist.

Wie komme ich zum Event?

Das Musik-Festival erreicht ihr sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, nimmt die U-Bahnlinie U75 und fährt bis zur Haltestelle Heerdter Krankenhaus. Von dort aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Veranstaltungsort.

Autofahrer können ihren fahrbaren Untersatz derweil auf dem Simon-Gatzweiler-Platz (hinter der Aral-Tankstelle) abstellen. Dort gibt es zahlreiche kostenlose Parkplätze. Alternativ kann auch am Schwimmbad Pariser Straße im Parkhaus gebührenpflichtig geparkt werden.

Adresse: Am Heerdter Hof 38, 40549 Düsseldorf