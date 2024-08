Vom 27. bis 29. September verwandelt sich Düsseldorf in eine riesige kulinarische Erlebniswelt. Beim neuen Event „Chefs in Town“ laden zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés dazu ein, die vielfältige Gastroszene der Stadt zu entdecken. Mit dabei sind auch Sterne- und TV-Köche.

Stargäste treffen auf lokale Helden

Egal ob Tim Raue mit seiner Currywurst in der Altstadt oder Nils Henkel mit einem exklusiven Six-Hands-Dinner im The Cord – bei „Chefs in Town“ treffen Sterneköche auf lokale Gastro-Talente. Unter der Schirmherrschaft von Spitzenkoch und Kochbuchautor Heiko Antoniewicz entsteht ein kulinarisches Feuerwerk, das die ganze Stadt begeistern soll, heißt es in einer Pressemitteilung.

Düsseldorf als Gastro-Hotspot

„Düsseldorf kocht auf!“ – mit diesem Slogan wirbt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller für das Event. „Events wie ‚Chefs in Town‘ ergänzen unsere hervorragende heimische Gastro-Szene und bringen uns dem Ziel, Düsseldorf zum Gastro-Hotspot zu machen, einen Schritt näher“, so Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf.

Mehr als nur Kochen

Neben den kulinarischen Highlights bietet „Chefs in Town“ ein vielfältiges Rahmenprogramm, welches auf drei Säulen beruht:

„ Chefs in Town“: Bekannte Köche (u.a. Tim Raue und Arne Anker). Gleichzeitig sind alle Düsseldorfer Gastros eingeladen, an diesem Wochenende etwas neues anzubieten.

Bekannte Köche (u.a. Tim Raue und Arne Anker). Gleichzeitig sind alle Düsseldorfer Gastros eingeladen, an diesem Wochenende etwas neues anzubieten. „Chefs on Stage“: Auf der Bühne erzählen Köche, Gastronomen und Branchenexperten von ihrer Leidenschaft und ihrem Alltag.

Auf der Bühne erzählen Köche, Gastronomen und Branchenexperten von ihrer Leidenschaft und ihrem Alltag. „Next Chefs“: Junge Talente erhalten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und von erfahrenen Profis zu lernen.

Die Programm-Highlights im Überblick:

Sonntag, 29. September, 12 bis 14 Uhr: Tim Raue kocht im Schwan am Burgplatz und präsentiert die Berliner Currywurst.

Tim Raue kocht im Schwan am Burgplatz und präsentiert die Berliner Currywurst. Sonntag, 29. September, ab 13 Uhr: Cozy & Jo von „Salt & Silver“ und Fabio Haebel besuchen Toni Askitis im „Pelican Fly“.

Cozy & Jo von „Salt & Silver“ und Fabio Haebel besuchen Toni Askitis im „Pelican Fly“. Samstag, 28. September, 18 bis 20 Uhr und 20.30 bis 22.30 Uhr: Philipp Ferber (Küchenchef Breidenbacher Hof), Sternekoch Hendrik Otto und Kochkünstlerin Nao Yamaoka kreieren im Breidenbacher Hof ein exquisites Dinner.

Philipp Ferber (Küchenchef Breidenbacher Hof), Sternekoch Hendrik Otto und Kochkünstlerin Nao Yamaoka kreieren im Breidenbacher Hof ein exquisites Dinner. Samstag, 28. September, ab 19 Uhr: Max Strohe vom Berliner Restaurant Tulus Lotrek und Stefan Strumbel von What’s Beef präsentieren 200 limitierte „Butter Burger“.

Max Strohe vom Berliner Restaurant Tulus Lotrek und Stefan Strumbel von What’s Beef präsentieren 200 limitierte „Butter Burger“. Samstag, 28. September: „Die beste Bartenderin der Welt“ Linh Nguyen mixt ausgefallene Drink-Kreationen in der Lupin Bar.

Weitere Programmpunkte und Infos gibt es auf der Instagramseite von „Chefs in Town“.

Einladung an alle

„Chefs in Town“ richtet sich an alle, die Freude am guten Essen haben: Feinschmecker, Genießer und Neugierige sind eingeladen, die kulinarische Seite Düsseldorfs zu entdecken.

Ermöglicht wird dieses Event durch eine Partnerschaft von Metro, der Stadt Düsseldorf, der IHK Düsseldorf, Dehoga Nordrhein und Coca-Cola.

