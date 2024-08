Nachdem Ende Juli die zweite Nachhaltigskeits-Rallye in Düsseldorf gestartet ist, folgt nun bereits der dritte Streich. Die digitale Schnitzeljagd führt Teilnehmer dieses Mal durch den Stadtteil Gerresheim-Süd im Osten der Stadt. Dort können Teilnehmenden die lebhafte Heyestraße erkunden und dabei grüne Ausflugsziele entdecken. Auf ihrem Weg lernen sie ein Viertel kennen, das eine Vielzahl von Ansätzen und Projekten rund um die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beherbergt.

„Die Rallye führt nun erstmalig in einen Stadtteil außerhalb des Düsseldorfer Zentrums. Erkundet werden sowohl Naturpfade als auch das urbane Zentrum des Quartiers. Das zeigt, Orte der Nachhaltigkeit sind im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet zu finden und jeder Beitrag zählt, um unsere Stadt gemeinsam nachhaltiger zu gestalten“, sagt Jochen Kral, Beigeordneter für Mobilität und Umwelt in einer Pressemitteilung der Stadt. „Ich freue mich, dass über die Nachhaltigkeits-Rallye Herausforderungen aber auch Potentiale von Gerresheim-Süd sichtbar werden.“

Das erwartet euch auf der dritten Nachhaltigkeits-Rallye

Der Stadtteil Gerresheim-Süd bietet eine Vielzahl von Initiativen und Projekten, die sich mit Nachhaltigkeit befassen – von einem offenen Bücherschrank und dem Café Mittendrin über einen Welcome Point und gemeinschaftlich gestaltete Wohnquartiere bis hin zu sozial-ökologisch aktiven Vereinen. Diese vielfältigen Angebote sind das Ergebnis sowohl zivilgesellschaftlichen Engagements als auch städtischer Projekte.

Gerresheim-Süd, stark geprägt von der ehemaligen Glashütte, ist einer von zwölf Handlungsräumen, die im Rahmen der integrierten Quartiersentwicklung betreut werden. Ein zentrales Thema der neuen Rallye-Route ist die nachhaltige Stadtentwicklung. Sie beleuchtet, wie Räume inklusiv, ökologisch verträglich und wirtschaftlich sinnvoll gestaltet werden können, um den Bedürfnissen der Anwohner gerecht zu werden.

Die Route umfasst 15 neue Stationen, an denen Aufgaben, Quizfragen, Hintergrundinformationen und Fakten zu den 17 Nachhaltigkeitszielen bereitgestellt werden. Diese Stationen bieten eine hervorragende Gelegenheit, den Stadtteil zu erkunden und sich darüber zu informieren, wie man im Alltag zur Nachhaltigkeit beitragen kann sowie welche Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen.

Die etwa fünf Kilometer lange Tour dauert rund zweieinhalb Stunden und beginnt am Pillebach und dem Café Mittendrin der Evangelischen Kirchengemeinde. Der Weg führt entlang der Heyestraße nach Süden, zur Waldspielwiese Tetragon, vorbei am umgebauten Hochbunker Bauwerk18, einem Urban Gardening Projekt der Kinder- und Jugendfreizeitstätte Heyebad, bis zum Wohnquartier „Am Quellenbusch“.

Sowohl für Bewohner als auch Besucher des Stadtteils interessant

Auch für Bewohner des Stadtteils ist die Rallye interessant: So können sie ihren Stadtteil aus einer neuen Perspektive entdecken, während Düsseldorfer und Besucher sich von den Projekten und Ideen in Gerresheim-Süd inspirieren lassen können. Die Nachhaltigskeits-Rallye ist kostenlos und kann über die Webseite von Visit Düsseldorf auf dem Smartphone abgerufen werden.

Die neue Route wurde von der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit im Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit Zukunft.Quartier.Düsseldorf im Stadtplanungsamt entwickelt und wird in Kooperation mit Visit Düsseldorf umgesetzt.

Zusätzlich zur Rallye in Gerresheim gibt es zwei weitere Routen: eine führt durch die Altstadt und die andere rund um den Hauptbahnhof. Jede Route hat ihren eigenen thematischen Fokus. Die digitale Stadtkarte „Düsseldorf Maps“ bietet zudem einen Überblick über Orte der Nachhaltigkeit in der gesamten Stadt. Weitere Details zur Nachhaltigkeits-Rallye und zu den nachhaltigen Orten in Düsseldorf gibt es auf der Homepage der Stadt.