"MTV presents Music Week" in Düsseldorf 2024: Das sind die Highlights

Ihr liebt Musik und wilde Partynächte? Dann solltet ihr die „MTV presents Music Week“ auf keinen Fall verpassen. Vom 6. bis 10. November 2024 verwandelt sich Düsseldorf zum Schauplatz eines Festivals Rund um das Thema Musik und Artists. Unter dem Motto „Clubbing“ treten internationale Künstler und lokale Talente in den angesagtesten Locations der Stadt auf.

Letztes Jahr gab es ganze 50 Events an 17 Veranstaltungsorten und auch dieses Jahr verspricht MTV für die Music Week in Düsseldorf „unvergessliche Nächte voller Beats, Bass und urbaner Kultur“. Welche Programm-Highlights euch erwarten, lest ihr hier.

From Disco to Disco – Kultclubs öffnen für drei Tage

Ein Highlights während der „MTV Music Week“ in Düsseldorf ist das Event „From Disco to Disco“. Vom 7. bis 9. November wird euch eine Zeitreise durch die Düsseldorfer Clubs geboten. Dabei erhaltet ihr spannende Einblicke in außergewöhnliche und stillgelegte Locations und lernt alle Facetten der Clubbing-Szene kennen.

Von Minimal Techno im EGO, Techno und House im Poison Club über das Relaxx, wo sich die Queer Community traf, bis hin zur Bhaggy Disco, in der Alkohol tabu war, ist alles dabei. Das Ende der Führung findet im Untergrund statt. Tickets für das Event sind bereits ausverkauft. Möglicherweise habt ihr jedoch auf dem Zweitmarkt noch Chance an Karten zu kommen. Passt dabei jedoch auf dubiose Angebote und Fakes auf!

Datum: 7., 8., und 9. November 2024, jeweils ab 19 Uhr

Adresse: Erkrather Straße, Ecke Kölner Straße (Orientierungspunkt: Fundbüro), 40210 Düsseldorf

„Escape“ – Erstklassige DJs-Sets im Rheinriff genießen

Musikalische Unterhaltung bekommt ihr während der Music Week von MTV am 9. November ab 17 Uhr beim „Escape“ im Rheinriff. Dort sorgen die DJs Alavaro J, Mjula, Doritos DJ und Nizo mit Afro-Musik für Partystimmung und gute Laune. Auch für Getränke ist vor Ort gesorgt: Wer zur Happy Hour zwischen 17 und 19 Uhr kommt, zahlt für ein Bier 3 Euro, und für einen Aperitif 6,50 Euro. Shots bekommt ihr an dem Abend für 2,50 Euro.

An der Tageskasse kostet das Event 3 Euro. Wer bei dem Programmpunkt der „MTV presents Music Week“ sparen möchte, kann sich für die Tickets allerdings auch online registrieren. Dann ist der Eintritt kostenlos!

Datum: 9. November 2024, ab 17 Uhr

Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Party in der Nachtrsidenz mit Russ Millions

Die Nachtresidenz in Düsseldorf ist der Partyspot schlechthin. In dem Düsseldorfer Club traten sogar schon Weltstars wie Jason Derulo auf. Auch während der Music Week von MTV könnt ihr euch auf eine wilde Partynacht mit internationalen Sängern gefasst machen: Am 9. November ist der britische Rapper Russ Millions vor Ort. Zu seinen bekanntesten Songs gehören unter anderem „Gun Lean“ und „Body“.

Bei der Party könnt ihr euch neben dem Auftritt von Russ Millions auch auf die Musikrichtungen Latin, Dembow, Afro und Hip-Hop freuen. Los geht das Ganze um 23 Uhr. Tickets kosten online 19,82 Euro und ab dem 9. November 22,49 Euro im Vorverkauf. Weitere Informationen findet ihr hier.

Datum: 9. November 2024, ab 23 Uhr

Adresse: Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf

me and all Breakfast Club – ein außergewöhnliches Frühstück

Frühstück mal anders – das bietet euch der Programmpunkt „me and all Breakfast Club“ während der „MTV Music Week“. In dem me and all Hotel auf der Immermannstraße gibt es neben einem ausgewogenen Frühstücksbuffet auch Weißbier, Füchschen vom Fass oder ein Glas Prosecco zum Frühstück. So startet der Tag garantiert mit guter Laune!

Passend zum Event gibt es musikalische Begleitung von DJ Laki. Er sorgt mit seinen Beats und seiner Mischung aus Hip-Hop, Afro-Beats, House-Rhythmen und Partyklassikern für gute Stimmung. Der Breakfast Club geht von 12 bis 15 Uhr. Das musikalische Frühstück mit Prosecco und Co. kostet 35 Euro pro Person.

Datum: 10. November 2024

Adresse: Immermannstraße 23, 40210 Düsseldorf

Eröffnung von „Glüh dich glücklich“

Ein weiteres Highlight während der Event-Woche ist das Opening von „Glüh dich Glücklich“. Am 7. November von 18 bis 24 Uhr könnt ihr euch auf leckeren Glühwein und musikalische Unterhaltung in den Kasematten gefasst machen. Am Abend sorgen DJs der House- und Elektroszene für eine ausgelassene Stimmung und atemberaubende Beats.

Nach der „MTV Music Week“ wird euch Glühwein-Spektakel weiterhin erhalten bleiben. Bis zum 30. Januar 2025 die Möglichkeit, auf entspannte Abende in den Kasematten. Informationen zu den Ticketpreisen findet ihr hier.

Datum: 7. November 2024, ab 18 Uhr

Adresse: Kasematten am Rheinufer, Untere Rheinwerft 13, 40213 Düsseldorf

