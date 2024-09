Mittelaltermarkt kommt nach Düsseldorf: Darauf könnt ihr euch freuen

Dieses Spektakel sollten sich Fans von Schlössern, Burgen, Rittern und Prinzessinnen nicht entgehen lassen: So kommt schon bald ein Mittelaltermarkt in die NRW-Landeshauptstadt. Wir verraten wo er stattfindet und auf welche Programmpunkte und Highlights ihr euch freuen dürft.

Wann und wo findet der Mittelaltermarkt in Düsseldorf statt?

Der Mittelaltermarkt findet vom 11. bis zum 13. Oktober (Freitag bis Sonntag) in Düsseldorf statt. Drei Tage lang verwandelt sich dann der Schützenplatz im Stadtteil Eller in eine magische und mystische Welt.

Welche Programmpunkte gibt es?

Freuen dürft ihr euch während der Veranstaltung auf ein umfangreiches Programm mit Ritterturnieren, Schaukampfgruppen und Gauklern. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. So könnt ihr euch durch ein kulinarisches Angebot, welches von wärmenden Suppen und knusprigen Backwaren bis hin zu deftigen Fleischspezialitäten vom Grill reicht, schlemmen.

Zudem gibt es auch einen Händlermarkt, auf welchem Spielzeugmacher, Schmiedemeister, Wollspinner, Glasbläser, Drechsler, Schmuckhändler und weitere Handwerker ihre Handwerkskreationen anbieten.

Die Kleinsten kommen während des Events ebenfalls auf ihre Kosten. So wartet ein buntes Kinderprogramm mit Jongleuren, Geschichtenerzählern und Hofnarren auf sie. Aber auch Fahrgeschäfte wie ein kleines Holzriesenrad bringen Kinderaugen zum Strahlen.

Wie es sich für einen Mittelaltermarkt gehört, treten hier auch Bands auf, die die Klänge aus längst vergangener Zeit wieder aufleben lassen. Fans von mittelalterlicher Musik dürfen sich unter anderem auf die Gruppe „Unvermeydbar“ freuen.

Was erwartet mich beim Ritterturnier?

Das besondere Highlight des Mittelaltermarktes ist das Ritterturnier. Dieses soll laut den Organisatoren in der größten mobilen Ritterarena Deutschlands stattfinden. Zehn Pferde und ihre Reiter, welche mit Lanze und Schwert ausgestattet sind, bieten Besuchern eine authentische Show-Vorführung dar.

Zu diesen Uhrzeiten findet das Ritterturnier statt:

Freitag, 11. Oktober: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Samstag, 12. Oktober: 14 und 18.30 Uhr

14 und 18.30 Uhr Sonntag, 13. Oktober: 13 und 16 Uhr

Wann hat der Mittelaltermarkt geöffnet?

Die Öffnungszeiten sehen wie folgt aus:

Freitag, 11. Oktober:

14 bis 22 Uhr

Samstag, 12. Oktober:

11 bis 22 Uhr

Sonntag, 13. Oktober:

11 bis 19 Uhr

Mittelaltermarkt in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets?

Tickets erhaltet ihr direkt vor Ort am Eingang zum Markt. Das Familienticket (zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 14 Jahren) gibt es für 40 Euro. Erwachsene (ab 15 Jahren) zahlen für das Einzelticket 15 Euro. Wer hingegen im Mittelalterkostüm kommt, muss nur 8 Euro auf den Tisch legen.

Wie komme ich zur Veranstaltung?

Der Mittelaltermarkt findet auf dem Schützenplatz an der Heidelbergerstraße 4 in Düsseldorf-Eller statt. In unmittelbarer Nähe befindet sich die S-Bahn-Station Düsseldorf-Eller-Süd. Hier hält unter anderem die S6. Fußläufig entfernt ist auch die Station Vennhauser Allee, welche von der Straßenbahnlinie 701 sowie der U-Bahnlinie U75 angefahren werden.