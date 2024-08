Schweigeminute für Opfer von Solingen vor Düsseldorfer Rathaus

Nachdem am vergangenen Freitag (23. August) ein 26-jähriger Syrer drei Menschen mit Messerstichen in den Hals ermordete, will Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller den Opfern, darunter eine Person aus Düsseldorf, gedenken.

Interreligiöses Friedensgebet in Düsseldorf

Konkret lädt er am Mittwoch, 28. August 2024, um 15 Uhr gemeinsam mit Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche in Düsseldorf, des Kreises der Düsseldorfer Muslime und der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf zu einem interreligiösen Friedensgebet und einer Schweigeminute auf dem Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus ein. Vor dem Hintergrund des Anschlags in Solingen seien alle interessierten Bürger eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für ein friedliches Miteinander und gegen die Spaltung der Stadtgesellschaft zu setzen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.

Wie das Sicherheitskonzept dieser Veranstaltung genau aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.