Kununu, Glassdoor und Stepstone waren gestern. Jetzt können sich Interessenten selbst ein Bild von verschiedenen Unternehmen und potenziellen Arbeitgebern machen – ganz ohne Praktikum und Probearbeiten. Möglich macht das die Lange Nacht der Industrie, die deutschlandweit angeboten wird. In NRW findet sie nach der vierjährigen pandemiebedingten Pause zum zehnten Mal statt! Auch in Düsseldorf nehmen zahlreiche Unternehmen teil.

Wann findet die Lange Nacht der Industrie statt?

In NRW findet die Lange Nacht der Industrie am 29. Oktober statt. Dort erhalten Interessenten in zahlreichen Städten wie Essen, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Düsseldorf und Co. einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Unternehmen. 100 Minuten lang öffnen die Firmen in NRW ihre Tore für die Öffentlichkeit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von LANGE NACHT DER INDUSTRIE (@industrienacht)

„Die Lange Nacht der Industrie zeigt, welche Chancen Nordrhein-Westfalen als industrielle Kernregion Deutschlands auf dem Weg von der Kohle zur Künstlichen Intelligenz hat. Hier zeigen wir, dass beides geht: unser Klima schützen und Wirtschaftswachstum ermöglichen“ sagt Ministerpräsident Hendrik Wüst. Doch welche Unternehmen aus Düsseldorf machen am 29. Oktober bei der Langen Nacht der Industrie mit?

Auch interessant: „MTV presents Music Week“ in Düsseldorf 2024: Diese Highlights dürft ihr nicht verpassen

Diese Unternehmen aus Düsseldorf machen mit

16 Unternehmen aus Düsseldorf stellen sich während der Langen Nacht der Industrie vor, und bieten euch einen Blick hinter die Kulissen. Dafür sind 11 Touren geplant, wo meist zwei Firmen hintereinander angesteuert werden:

Messe Düsseldorf (Dienstleistungsunternehmen, Düsseldorf) und Niersverband (Wasserwirtschaft, Mönchengladbach)

Teekanne GmbH & Co. KG (Lebensmittel, Düsseldorf) und C. Thywissen GmbH (Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung, Neuss)

O. & L. Sels GmbH & Co. KG (Ölmühle zur Herstellung von Rapsöl und -schrot, Düsseldorf) und Rheinisch Bergische Druckerei GmbH (Druckerei, Düsseldorf)

Konecranes GmbH (Maschinenbau, Düsseldorf) und Stadtwerke Düsseldorf (Energie, Düsseldorf)

Henkel AG & Co. KGaA (Industrie- und Konsumentengeschäft, Düsseldorf) und TML Technik GmbH (Maschinenbau, Düsseldorf)

Enke-Werk, Joh. Enke GmbH & Co. KG (Chemische Industrie, Düsseldorf) und BASF Personal Care and Nutrition GmbH (Chemie, Düsseldorf)

Fortin Mühlenwerke GmbH & Co.KG (Lebensmittelproduktion, Düsseldorf) und Dillenberg GmbH & Co. KG (Metallgiesserei, Düsseldorf)

247TailorSteel West GmbH (Metallverarbeitung, Düsseldorf)

Flughafen Düsseldorf GmbH (Transport & Verkehr, Düsseldorf)

Mercedes-Benz AG (Automobil, Düsseldorf)

Infosys (Digitale Dienstleistung, Düsseldorf)

Lese-Tipp: Düsseldorfer Herbstkirmes am Tonhallenufer 2024: Neuheiten, Feuerwerk, Preise – alle Infos

Lange Nacht der Industrie: Das erwartet Besucher

Durch die Lange Nacht der Industrie haben Besucher in Düsseldorf und ganz NRW die Möglichkeit, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen und zu sehen, wie die Produktion abläuft. Zusätzlich erfahren sie, welche spannenden Ausbildungsberufe und Karrierechancen sie in verschiedenen Branchen wie Maschinenbau, Chemie, Logistik und innovative Technologien erwarten.

Die Unternehmen haben hingegen die Möglichkeit, für sich selbst zu werben und dadurch neue Mitarbeiter zu gewinnen. Teilnehmen können Besucher, die im Vorhinein durch ein Los-Verfahren ein Ticket für das Event gewonnen haben.