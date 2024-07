Nur wenige Wochen nachdem die erste Nachhaltigkeits-Rallye in Düsseldorf erfolgreich an den Start ging, folgt nun schon die zweite. Dieses Mal jedoch in einem anderen Umfeld. Während die erste Rallye Teilnehmer noch durch die Straßen und Gassen der Altstadt führte, ist die Route dieses Mal um den Hauptbahnhof der NRW-Landeshauptstadt angesiedelt.

„Bei der zweiten Nachhaltigkeits-Rallye steht ein Stadtteil im Mittelpunkt, der sonst selten für einen Ausflug ausgewählt wird. Gerade um den Hauptbahnhof gibt es jedoch viele kreative Ansätze und inspirierende Projekte, die einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der 17 weltweiten Nachhaltigkeitsziele leisten und Düsseldorf zu einer zukunftsfähigeren Stadt machen“, erklärt Jochen Kral, Beigeordneter für Mobilität und Umwelt, in einer Pressemittelung der Stadt. „Das zivilgesellschaftliche Engagement hier ist enorm und auch städtische Angebote und deren Hintergründe werden bei der Rallye dort aufgezeigt, wo sie vielleicht nicht vermutet werden.“

Das erwartet euch auf der Nachhaltigkeits-Rallye am Hauptbahnhof

Neben Themen wie Klimaanpassung und nachhaltigem Konsum liegt ein Schwerpunkt der Rallye auf dem Bereich Mobilität, der sich bei einer Route rund um einen der Hauptverkehrsknotenpunkte der Stadt geradezu aufdrängt. „Nachhaltig unterwegs“ ist daher auch das Motto dieser Route. Ein weiterer Fokus liegt auf der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit. Viele der zivilgesellschaftlichen Stations-Partner ermöglichen auf ganz unterschiedliche Weise weniger soziale Ungleichheiten und mehr gesellschaftliche Teilhabe.

An dreizehn Stationen können sich Teilnehmende der Rallye anhand von Quizfragen, Aufgaben, Videos und Hintergrundinformationen mit den Orten und deren Umsetzung der 17 Sustainable Development Goals (kurz SDGs) befassen. Die Rallye soll außerdem dazu anregen, Ideen zu entwickeln, wie jeder Einzelne sich für eine nachhaltige Stadt engagieren kann.

An diesen Punkten führt die Route entlang

Die Route ist rund vier Kilometer lang und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Startpunkt ist die Zentralbibliothek, Konrad-Adenauer-Platz 1, dann führt der Weg über den Hauptbahnhof, vorbei an Stationen wie der Radstation der Zukunftswerkstatt und Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf e.V. hin zum PIKSL Labor, der Kiefernstraße und dem Niemandsland e.V. Von dort aus sind es mit der U-Bahn wenige Minuten zurück zum Hauptbahnhof.

Die Rallye eigne sich laut der Stadt ideal für alle Düsseldorfer, die mit Familie, Freunden oder dem Betrieb eine neue Seite von Düsseldorf entdecken wollen. Aber auch für Reisende, die am Bahnhof eine längere Umstiegszeit eingeplant haben, könnte die Tour etwas sein. Die Rallye ist kostenlos über die Webseite von Visit Düsseldorf abrufbar. Über das Smartphone können die Strecke, Standorte und Inhalte angezeigt werden. Downloads braucht es dafür nicht.

Weitere Rallye durch Düsseldorf geplant

Im Juni startete die erste Route der digitalen Stadtrallye in der Altstadt. Die Erfahrung erster Teilnehmender der Altstadt-Route zeigt, dass die Rallye nicht nur Engagement und Projekte auf der Route selbst sichtbar macht, sondern auch den Blick für Orte nachhaltiger Entwicklung im eigenen Stadtteil oder Viertel schärft. Auch bei der Strecke um den Hauptbahnhof lohnt es sich die Augen offenzuhalten: Neben den Rallye-Stationen gibt es viele weitere Ideen und Ansätze auf dem Weg zu entdecken.

Auf eine weitere Route in einem Stadtteil etwas außerhalb des Zentrums dürfen sich Rallye-Begeisterte in diesem Jahr ebenfalls noch freuen. Zudem sind Bürger eingeladen, selbst neue Rundgänge zu gestalten und sich auf Düsseldorf Maps, der digitalen Stadtkarte, einen Überblick zu Orten der Nachhaltigkeit im gesamten Stadtgebiet zu verschaffen.