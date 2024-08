Nach über 20 Jahren Marvel-Dauerbeschallung im Kino und unzähligen Serienformaten auf den großen Streaming-Kanälen sind Superhelden längst ihrer nerdigen Nische entwachsen. Im NRW-Forum wird der Kult um die Superhelden nun genau beleuchtet – so genau, dass selbst Hardcore-Comic-Fans freudig mit den Ohren schlackern und Figurensammler feuchte Augen bekommen. Eine Ausstellung der Superlative – in jeder Hinsicht.

Denn auf 1200 Quadratmetern im NRW-Forum am Ehrenhof lässt sich viel unterbringen: Comic-Hefte, Originalzeichnungen, Skulpturen und jede Menge Action Toys sind da noch das mindeste, was man von solch einer Sammlung erwarten darf. Tatsächlich aber liefert die sorgsam kuratierte Ausstellung auch einmalige Exponate, darunter das Batmobil von Batman und knapp 150 limitierte Statuen aus dem DC- und Marvel-Universum – einige von ihnen in Lebensgröße. Insgesamt dürft ihr euch auf über 1.600 Ausstellungsstücke gefasst machen. Kuratoren der Ausstellung sind Alain Bieber (künstlerischer Leiter NRW-Forum) und Dilara Öztürk.

Superhelden in Düsseldorf – inklusive Lokalpatriotismus

Dem in Düsseldorf geborenen Comic-Zeichner Nic Klein, einem von nur drei Marvel-Zeichnern in Deutschland, widmet die Schau einen eigenen Raum mit seinen Originalzeichnungen für die Comicverlage Marvel und DC, darunter Hulk, Thor, Captain America oder Punisher.

Nic Klein konnte den US-Comicmarkt mit seiner eigenen Serie „Dancer“ erobern, einer Geschichte rund um einen zurückgezogenen Attentäter, der seine große Liebe (eine Ballerina) beschützen muss. Zudem setzte er mit Ivan Brandon das Sci-Fi-Western-Epos „Drifter“ für den Image-Verlag um.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nic Klein (@nic__klein)

Ebenfalls über einen eigenen Raum freuen dürfen sich Studierende der Hochschule Düsseldorf im Rahmen des Semesterprojekts „Do we need another hero?“: Im Raum „Kult und Kommerz“ präsentieren sie eine eigene Installation, inklusive absurder Merchandise-Produkte wie dem „Iron Man Dildo“ oder „Thors Hammer Klopapierständer“.

Dürfen wir vorstellen: der bayrische „Tracht Man“!

Im Bereich Pop und Parodie wird es humorvoll: Hier widmet sich die Ausstellung neben Bootleg-Figuren, die Imitationen bekannter Superhelden und künstlerische Parodien auf das Superhelden-Genre darstellen, auch humoristischen Superheldencomics. Diese können lokal eingefärbt sein, wie der bayrische „Tracht Man“, der bewaffnet mit Knödelkanone und Maßkrug auf Verbrecherjagd geht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tracht Man (@tracht_man)

Außerdem zeigt die Schau Werke, die auf humoristische Weise, die Schwächen der Superhelden entlarven. So steckt ein aus Wolle gehäkelter Superman der Künstlerin Patricia Waller in der Wand fest, während sich ihr Spider-Man in seinem eigenen Netz verfängt. Zudem erwartet euch in diesem Ausstellungskapitel eine spielbare Vintage-Version von Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, die von dem Düsseldorfer Kunstkollektiv Grotesk Group eigens für die Ausstellung entwickelt wurde.

Termine und Öffnungszeiten: Wann läuft die „Superheroes“-Ausstellung in Düsseldorf?

Wer bei den Superhelden in Düsseldorf vorbeischauen will, der sollte sein Cape im Zeitraum vom 13. September 2024 bis zum 11. Mai 2025 aus dem geheimen Kleiderschrank in der Batcave kramen.

Eröffnung: Donnerstag, 12. September 2024, ab 19 Uhr

Donnerstag, 12. September 2024, ab 19 Uhr Start: Freitag, 13. September 2024

Freitag, 13. September 2024 Letzte Chance: Sonntag, 11. Mai 2025

Geöffnet hat die Ausstellung täglich von 11 bis 18 Uhr. Ausnahmen: Montags gibt es keine Termine, donnerstags ist die Ausstellung bis 21 Uhr geöffnet.

Adresse: NRW-Forum Düsseldorf, Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf

Eintrittspreise: So teuer ist die „Superheroes“-Ausstellung im NRW-Forum!

Auch für die „Superheroes“-Ausstellung müsst ihr im NRW-Forum 9 Euro Eintritt zahlen. Der ermäßigte Eintritt von 6 Euro kommt Studenten, Azubis und DüsseldorfCard-Inhabern zugute, sowie natürlich Menschen mit Behinderung. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren kommen kostenlos rein.