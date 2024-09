Neue Show in Roncalli’s Apollo: Das Varieté an der Düsseldorfer Rheinpromenade lädt mit der Darbietung „Nostalgia“ vom 11. Oktober 2024 bis 5. Januar 2025 zu einer faszinierenden Zeitreise ein, welche ein Spektakel voller Emotionen, atemberaubender Artistik und mitreißender Tanzdarbietungen verspricht. Alle wichtigen Infos zum Bühnenstück haben wir hier für euch zusammengefasst.

Worum geht es in der neuen Show im Apollo Varieté?

Die 145. Apollo-Show erzählt die fesselnde Geschichte eines Mannes, der sein Glück längst verloren glaubt. Doch eine unerwartete Begegnung und eine mysteriöse Zeitmaschine bieten ihm die Möglichkeit, die schönsten Augenblicke seines Lebens erneut zu durchleben und das Glück im Hier und Jetzt wiederzufinden.

„Nostalgia“, inszeniert von der renommierten spanischen Zirkus- und Theatergruppe La Fiesta Escénica in Zusammenarbeit mit dem Roncalli-Castingteam, verspricht ein farbenfrohes Abenteuer für Groß und Klein. Das Thema der Zeitreise spiegelt sich nicht nur in den spektakulären Darbietungen der Artisten wider, sondern auch im Bühnenbild und in den von La Fiesta Escénica gestalteten Kostümen der Artisten. Begleitet von einer Auswahl bekannter Hits vergangener Jahrzehnte wird das Publikum in eine Welt voller Erinnerungen entführt.

„Wer träumt nicht manchmal davon, in der Vergangenheit zurückzureisen und die schönsten Momente noch einmal zu erleben? Mit ,Nostalgia‘ nehmen wir unser Publikum mit auf eine farbenfrohe Zeitreise“, sagt Bernhard Paul, Direktor und Gründer von Roncalli’s Apollo Varieté in einer Pressemittelung. „La Fiesta Escénica und Roncalli sind seit vielen Jahren eng miteinander verbunden. Neben unserem umjubelten Gastspiel in New York, stand die Formation bereits unzählige Male mit ihren animatronischen Eisbären in der Roncalli-Manege. Und weil mir diese beeindruckende Nummer so gefällt, habe ich sie 2011 mit dem ,Prix Roncalli‘ ausgezeichnet.“

Diese Artisten werden auf der Bühne zu sehen sein

Die Show wird durch eine Auswahl an erstklassigen Künstlern bereichert: Die „Kiss Brothers“ sorgen mit ihrer einzigartigen Mischung aus Comedy und Akrobatik für herzhaftes Lachen im Publikum. Judit & Bernat beeindrucken mit ihrem Balanceakt auf einem immer höher werdenden Stuhlturm, während Carolina Gomez scheinbar mühelos auf einer Balancekugel über die Bühne schwebt. Chiho, eine Meisterin der Stabmanipulation, begeistert mit ihrem außergewöhnlichen Twirling-Können, und das Duo Vasallo, bestehend aus den Zwillingsschwestern Samantha und Sandy Monteiro Vassallo, fasziniert mit einer sinnlichen Darbietung an den Strapaten.

JP Deltell verwandelt das Seilspringen in wahre Akrobatik, während Leonardo Togni mit einer energiegeladenen Trampolinnummer das Publikum in seinen Bann zieht. Vanessa Alvarez, eine spanische Artistin, zeigt ihre außergewöhnliche Fähigkeit, verschiedene Gegenstände nur mit den Füßen zu balancieren. Die Ramadhani Brothers, bekannt aus „Das Supertalent 2024“, begeistern schließlich mit atemberaubender Hand-auf-Hand-Akrobatik, die die Grenzen der menschlichen Balance neu definiert.

Wie sieht das Menü zur Show aus?

Um den Varieté-Besuch auch kulinarisch zu einem Erlebnis zu machen, hat das Apollo-Küchenteam erneut ein vielfältiges Drei-Gänge-Menü zusammengestellt. So dürfen sich Gäste bei der Vorspeise auf eine Mini-Quiche mit frischem Pflücksalat freuen.

Für den Hauptgang stehen hingegen drei Gerichte zur Wahl: zartes Geschnetzeltes à la Boeuf Stroganoff, feine Lachspralinen mit Süßkartoffelpüree und Brokkoli oder vegetarische Kürbisravioli. Zum süßen Abschluss wird eine Spezialität aus Bernhard Pauls österreichischer Heimat serviert – der klassische Kaiserschmarrn.

„Nostalgia“ im Apollo Varieté: Gibt es noch Tickets?

Tickets für die neue Show „Nostalgia“ sind online auf www.apollo-variete.com, telefonisch unter 0211-8289090, direkt an der Theaterkasse sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Theaterkasse hat montags, dienstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Ticketpreise starten ab 31,90 Euro für die Show und ab 81,90 Euro für das Show & Dine-Erlebnis.

Was ist das Apollo Varieté in Düsseldorf?

Das Roncalli‘s Apollo Varieté, das seit seiner Eröffnung im Jahr 1997 besteht, befindet sich in direkt am Rheinufer in Düssedorf und lädt Besucher regelmäßig zu faszinierenden Reisen in die Welt der Artistik ein. Mit 330 Tischen im Parkett und 146 Sesselplätzen im Rang zählt das Apollo zu den größten und schönsten Varietés in Europa.

Die tolle Lage bietet zudem einen herrlichen Ausblick auf die Rheinpromenade und die Altstadt. Die beeindruckende Glasbau-Architektur sowie die Möglichkeit, Unterhaltung und Gastronomie zu kombinieren, machen das Theater darüber hinaus zu einem besonderen Veranstaltungsort.