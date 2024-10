Oper unter Wasser: Einzigartiges Schauspiel im Düsseldorfer Aquazoo

Das Aquazoo Löbbecke Museum ist bekannt für seine einzigartige Mischung aus Zoo, Aquarium und Naturkundemuseum. Bald verwandelt sich die Düsseldorfer Kultureinrichtung auch in eine riesige Bühne. So führt „Die komische Oper am Rhein“ (KOR) an drei Terminen hier die Inszenierung „Così fan tutte“ auf. Alle Infos zum Bühnenstück haben wir hier für euch.

Was erwartet mich?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die komische Oper am Rhein (@die_komische_oper_am_rhein)

In der Interpretation von „Così fan tutte“ (zu Deutsch: „So machen es alle“), frei nach Mozart und Da Ponte, verschmelzen Musik und Raum zu einem Erlebnis, so die KOR. Opernsänger, Schauspieler, ein Chor und ein Pianist laden dazu ein, die Geschichte aus einer frischen Perspektive zu erleben und sich frei im Raum zu bewegen. Der Aquazoo dient dabei als lebendiges Bühnenbild.

Weiterlesen: Mädels-Spaziergänge erobern Düsseldorf: Das steckt hinter dem beliebten Konzept aus Social Media

Während der Aufführung muss sich das Publikum aktiv fortbewegen. An bestimmten Punkten des Rundgangs sind allerdings Sitzgelegenheiten verfügbar. Der Aquazoo ist zudem größtenteils barrierefrei. Wer sich dennoch unsicher ist, dem rät die KOR sich im Vorfeld zu informieren.

Wann finden die Aufführungen statt?

Die Aufführungen von „Così fan tutte“ finden an drei Terminen statt:

28. Oktober

24. November

16. Dezember

Lese-Tipp: Partys, Konzerte, Veranstaltungen: Das erwartet euch zur „MTV presents Music Week“ in Düsseldorf 2024

Start ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Vorführung dauert etwa 130 Minuten mit Pause.

Gibt es noch Tickets?

Tickers für das einzigartige Stück gibt es auf der Website der KOR. Die Karten kosten einheitlich 43 Euro.

Wie komme ich zum Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf?

Den Aquazoo erreicht ihr ganz einfach mit dem Düsseldorfer ÖPNV. So befindet sich in direkter Nähe zum Museum die Haltestelle Nordpark/Aquazoo. Hier halten unter anderem die Stadtbahnen der Linien U78 und U79 sowie die Schnellbuslinie SB52.

Autofahrern steht vor ein Parkplatz zur Verfügung, der gegen eine Gebühr genutzt werden kann. Eine große Übersicht über Parkmöglichkeiten in Düsseldorf findet ihr in diesem Artikel.

Adresse: Kaiserswerther Str. 380, 40474 Düsseldorf