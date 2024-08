"O Mensch": Neue Ausstellung von Lars Eidinger im K21

Tausendsassa Lars Eidinger ist zurück in NRW: Der illustre Schauspieler, der sich neben seinen vielschichtigen TV- und Kino-Charakteren auch gerne als Fotograf und DJ identifiziert, macht mit einer neuen Ausstellung von sich reden. Nachdem er im Sommer 2023 mit seinen Werken zum Thema „Black & White Thinking“ in der Leica Galerie auf der Kö zu sehen war, präsentiert er in diesem Spätsommer, Herbst und Winter seine jüngsten Foto-Ergüsse im K21. Bei der Ausstellung mit dem Titel „O Mensch“ zeigt der Berliner Handyfotos, die Zustände und Situationen, die im Alltag oftmals unscheinbar sind und unbeachtet bleiben.

„O Mensch“: Das erwartet euch bei der Ausstellung von Lars Eidinger im K21

Indem er jene Szenen ins Bildzentrum rücke, wolle er bei den Betrachtenden eine Auseinandersetzung mit Themen wie dem städtischen Leben, der vom Menschen gebändigten Natur, aber auch mit dem verletzlichen Körper sowie mit Armut, Verzweiflung, Wahnwitz und Einsamkeit auslösen, heißt es in einer Presseankündigung. Die Ausstellung zeige eine in enger Absprache mit Eidinger getroffene Auswahl von neuen fotografischen Arbeiten und Videos.

Die Ausstellungen in der Bel Etage werden gefördert durch die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West.

Lars Eidinger und DJ Hell legen auf der K21-Piazza auf

„O Mensch“ von Lars Eidinger wird vom 31. August 2024 bis zum 26. Januar 2025 in der Bel Etage des K21 zu sehen sein. Die Vernissage findet bereits am Freitag (30. August) statt. Und: Um möglichst viele junge und kunstinteressierte Düsseldorfer anzulocken, schmeißt der vielseitige Künstler gleich noch eine Party. Beim „Rave“ auf der Piazza, dem Vorplatz, des K21 werden Lars Eidinger und Techno-Legende DJ Hell auflegen. Genial: Die ganze Sause kostet keinen Eintritt – jeder ist willkommen. Der Rave ist von 22 bis 2 Uhr geplant.

„O Mensch“ von Lars Eidinger im Überblick

Was: Foto- und Video-Ausstellung

Wo: K21, Ständehausstraße 1, 40217 Düsseldorf

Wann: 31. August 2024 bis 26. Januar 2025

Vernissage: 30. August 2024, ab 19 Uhr

Rave mit DJ Hell und Lars Eidinger auf der K21-Piazza: 30. August 2024 ab 22 Uhr

