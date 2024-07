Düsseldorfer aufgepasst: Ende September erwartet euch ein besonderes Event in der Stadt. So lädt der NRW-Landtag zur Parlamentsnacht 2024 ein. Was euch auf der Veranstaltung erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet die Parlamentsnacht 2024 statt?

Die diesjährige Parlamentsnacht findet am Freitag, dem 27. September, statt. Sobald die Sonne draußen untergeht (ab 17 Uhr), öffnet der Landtag seine Pforten für Besucher, die hier bis 23 Uhr in besonderer Atmosphäre feiern können.

Wie sieht das Programm aus?

Besucher erwartet ein informatives und unterhaltsames Programm mit Talks, Musik, Zauberkunst, Karikaturen und Versteigerungen. Mit dabei sind unter anderem der Astronaut Dr. Matthias Maurer und das Europäische Astronautenzentrum Köln, welche Einblicke in die Welt der Raumfahrer geben, die Düsseldorfer Symphoniker, der WDR Rundfunkchor, der Karikaturist Heiko Sakurai und der Zauberkünstler Yuta Maruyama.

Weiterlesen: Nach Knochenfunden auf Landtags-Baustelle in Düsseldorf: Das haben Archäologen entdeckt

Auch die fünf Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP und AfD im Landtag präsentieren sich mit eigenen Programmen, unter anderem mit Ausstellungen, Musik und Fotoaktionen.

Wie viele Besucher werden erwartet?

Im Vorjahr besuchten rund 4500 Menschen die Parlamentsnacht. Mehr dazu lest ihr hier. Besonders beliebt: die Versteigerung von Gastgeschenken des Landtags für einen guten Zweck. Auch in diesem Jahr werden wieder besondere Raritäten des Parlaments unter den Hammer kommen.

Passend dazu: Urban Art in Düsseldorf: An diesen 9 Orten gibt es Kunst im Freien

Präsident des Landtags, André Kuper, freut sich derweil schon jetzt auf die kommende Ausgabe: „Der Landtag ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger und das Wahrzeichen der Demokratie in Nordrhein-Westfalen. Die Parlamentsnacht wird ein Demokratie-Fest in besonderer Atmosphäre und ist eine wunderbare Gelegenheit, mit der Landespolitik ins Gespräch zu kommen und den Landtag neu, anders und bei Nacht kennenzulernen.“

Wie komme ich zum Düsseldorfer Landtag?

Wer mit dem ÖPNV anreist, erreicht den Landtag vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus startend am besten mit den Straßenbahnlinien 708 und 709. Steigt dafür an der Haltestelle Landtag / Kniebrücke aus. Von dort aus sind es nur wenige Meter zum Parlament.

Ebenfalls spannend: Lebendige Donuts und Lollis: Das erwartet euch bei „Crazy Candyland“ im Apollo Varieté

Autofahrer können ihren PKW hingegen kostenlos in der Tiefgarage des Landtags unterbringen, jedoch nur solange das unterirdische Parkhaus noch nicht belegt ist.