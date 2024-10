Die Stadt lädt an Allerheiligen am Freitag, 1. November, auf den Nordfriedhof ein. Die Lindenallee am Haupteingang des Friedhofs, die Kapelle und ausgewählte Grabmale werden in verschiedenen Farben angestrahlt. Die Beleuchtung sorgt auf dem größten Friedhof Düsseldorfs für eine ganz besondere Atmosphäre. Darüber hinaus gibt es ein Veranstaltungsprogramm, bei dem die Besucher den Friedhof als Kulturstätte und Ort der Natur in der Stadt erleben können.

Lese-Tipp: Aktuelle Sperrungen und Fahrplanänderungen der Rheinbahn

Allerheiligen-Programm am Nordfriedhof startet um 13 Uhr

Das Programm beginnt um 13 Uhr mit einer ökumenischen Andacht und einem Orgelkonzert in der Kapelle. Ab 14 Uhr singt der Gospelchor „JonaSingers“ unter der Leitung von Kirchenmusikdiektorin Susanne Hiekel und Pfarrer Daniel Kaufmann. Ab 15 Uhr können Kinder den Friedhof entdecken. Es gibt eine Schnitzeljagd und Überraschungen.

Um 16 Uhr gibt es ein Folk- und Jazz-Konzert von Bernhard Gerards & Freunde mit Musik der 50er Jahre bis heute. Um 17.15 Uhr beginnt die Illuminierung des Eingangsbereiches und der Kapelle (bis 22 Uhr) sowie ausgesuchter Grabmale (bis 20.30 Uhr). Ab 17.30 Uhr starten Taschenlampenführungen in Gruppen.

Auch interessant: Diese Konzert-JHighlights finden diese Woche in NRW statt

Führung über kunstvoll gestaltete Grabstätten mit Taschenlampen

Die Teilnehmer gehen dabei über den historischen Teil des Friedhofs und erfahren mehr über kunstvoll gestaltete Grabstätten und berühmte Persönlichkeiten. Interessierte werden gebeten, eine Taschenlampe mitzubringen. Zum Abschluss der Veranstaltung gibt es um 19.45 Uhr den Abendsegen in der Kapelle.

Parallel zum Unterhaltungsprogramm präsentieren sich neben der Stadt die Düsseldorfer Bestattungsunternehmen und Friedhofsgewerbe wie Steinmetze, Gärtnereien und Floristen an Infoständen im Eingangsbereich. Das Informations- und Beratungsangebot rund um Friedhofs- und Bestattungsthemen steht von 11 bis 18 Uhr zur Verfügung. Es gibt ein nostalgisches Coffee-Bike, bei dem die Besucher heiße Getränke kaufen und miteinander ins Gespräch kommen können.

Wochenende in Düsseldorf: Unsere Event-Tipps auf einen Blick

Nordfriedhofsführung findet schon seit 2014 an Allerheiligen statt

Bereits seit 2014 gehört die Friedhofsveranstaltung an Allerheiligen zum festen Programm in der Stadt. Nach der pandemiebedingten Pause startete die Stadt 2022 während der Energiekrise mit einem abgewandelten Konzept. Anstelle der elektrischen Illumination der Bäume, Grabmale und Bauwerke sorgte zwei Jahre lang der Kerzenschein für Licht und Atmosphäre.

Jetzt kehrt die Stadt zum altbekannten Format zurück und setzt wieder auf die bei vielen Düsseldorfern beliebte Illumination. Die Lichtinstallation hebt die landschaftsarchitektonische Gestaltung des Friedhofs hervor und betont seine kulturhistorische Bedeutung.

Halloween in NRW: Das sind die besten Partys und Events

Veranstaltung wird durch Spenden unterstützt

In der 140-jährigen Geschichte haben auf dem Nordfriedhof verschiedene Friedhofs- und Grabmalgestaltungen Ausdruck gefunden, namhafte Bildhauer aus dem In- und Ausland haben sich dort verewigt. Grabmalkunst vergangener Jahrzehnte steht neben modernen Gestaltungselementen. Zu Allerheiligen werden sie auf besondere Art und Weise in Szene gesetzt. Unterstützt wird die Veranstaltung aus privaten und gewerblichen Spenden.

Anfahrt: So kommt ihr zum Düsseldorfer Nordfriedhof

Die Stadt empfiehlt aufgrund der sehr begrenzten Parkmöglichkeiten vor Ort die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Haupteingang des Nordfriedhofs stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Weiterlesen: Die besten Halloween-Partys 2024 in Düsseldorf